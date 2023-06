La palista del Tennis Taula Tramuntana de Figueres Jana Riera Molons ha estat la millor de la temporada a l'Spain Masters femení de tennis de taula, que dona dret a una plaça per al Campionat d'Europa absolut. Els resultats en aquestes proves i el Campionat d'Espanya absolut, on va ser semifinalista, l'han situat al capdamunt de la general i per tant s'ha guanyat el bitllet directe per disputar l'Europeu.

En el darrer Spain Masters celebrat a Priego, Jana Riera ha estat semifinalista. També ha arribat fins a les semifinals Camila Moscoso (Girbau Vic TT), que ha acabat la competició en la tercera plaça final. A quarts de final ha arribat la jugadora del Vic Sílvia Coll Solà.