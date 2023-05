Arnau Sala continuarà a la banqueta del FC L’Escala després d’assolir el títol de campió de Primera Catalana i l’ascens a Tercera RFEF. El club anxover ha anunciat la seva continuïtat aquest dissabte el vespre després de finalitzar la temporada amb una derrota intranscendent al camp del Can Gibert (2-0).

L’exentrenador del Figueres, Peralada, Olot i Girona, entre altres, va aterrar al Nou Miramar ara fa un any i en el seu primer any al capdavant ha assolit l’ascens històric a la cinquena categoria estatal. Aquest, ha estat el cinquè ascens que obté Arnau Sala en la seva trajectòria com a entrenador, després dels assolits amb el Figueres (a Tercera Divisió al 2012 i a Regional Preferent el 2011), a Segona Divisió B amb el Peralada (2017) i a Segona Divisió A amb el Girona com a tècnic ajudant de Raül Agné (2008).