El Club d’Escacs Figueres va aconseguir, el diumenge, proclamar-se campió de Catalunya sub-12 en una fase disputada a la seu del Gerunda, de Girona. Aquest és el primer cop que el Figueres assoleix el títol català en sub-12 –com a màxim, havia estat subcampió el 2019– i l’any que ve podrà organitzar la final a Figueres. Al Campionat de Catalunya, hi participaven vuit equips i el Figueres F s’hi presentava com a campió de Girona. A la final, l’equip format per Quirze Pau, Jing Jiang, Zhen Jiang, Roger Làzaro i Jan Pol Osses va superar l’Amposta (3,5 a 0,5)