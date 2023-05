La selecció de futbol sub-23 de Qatar es troba entrenant a les instal·lacions de TorreMirona Relais Hotel Golf & Spa, de Navata, des del dijous passat. El conjunt qatarià romandrà al complex navatenc fins al 2 de juny i, durant aquest període, jugarà amistosos contra el Palamós, el Girona B i el juvenil A de l’Espanyol. La selecció es prepara per jugar un torneig internacional a Toulon (França). TorreMirona es manté com a seu per a estades de preparació d’equips i a l'estiu passat s’hi van entrenar el Toulouse FC, Montpellier HSC i el FC Andorra, entre altres.