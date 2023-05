El primer equip del Club Bàsquet Adepaf ha acabat en quarta posició de Primera Catalana. La carambola per poder proclamar-se campió i ascendir a Copa Catalunya no es va produir per cap costat el cap de setmana passat: l’Argentona es va desfer del Granollers (92-94) i els figuerencs no van poder fer ni els deures a Cabrera (78-72). El Girona C també va perdre davant el CESET (71-76) i el conjunt maresmenc s’ha proclamat campió.

L’Escolàpies es manté i l'Escala femení lluitarà per salvar-se A Segona Catalana, l’Escala acompanyarà el Vilafant al descens a Tercera tot i la victòria, estèril, davant el Torroella (83-65). Els vilafantencs es van acomiadar amb una derrota contra el Ripoll (43-71). A Tercera Catalana es podrien trobar l’Escolàpies i el Castelló, que han aconseguit la permanència. En el darrer partit, els figuerencs van superar el Palamós (83-85) mentre que els castellonins van cedir, sense conseqüències, a Blanes (92-56). A Segona Catalana femenina, l’Escala ha acabat 9è després de vèncer al Cassanenc (66-43) i disputarà la fase per la permanència contra el Gavà el primer cap de setmana de juny.