El Figueres depèn d’ell per classificar-se per jugar a la Superlliga Catalana. El conjunt figuerenc necessita la victòria aquest dissabte 27 de maig (17 h) a l’Estadi de Vilatenim, en horari unificat, davant un Mollet del Vallès que ja té la salvació a la butxaca. Els nois de Víctor López ocupen el cinquè lloc i necessiten conservar aquesta plaça –o millorar-la– per competir a la categoria que estarà per sota la Tercera RFEF el proper curs.

En cas de no guanyar i que el Lloret –actual sisè– el sobrepassi, a la Unió se li complicaria la cosa. Primer, hauria d’acabar entre els dos millors sisens –dels tres grups que hi ha– i llavors disputaria una eliminatòria amb possibles rivals com el Santboià, el Martorell, la Unificació Llefià i la Guineueta. Inofensius contra el campió El Figueres ja estaria classificat per a la Superlliga si el dissabte passat, a la penúltima jornada, hagués guanyat el derbi altempordanès al camp d’un l’Escala campió que va jugar a mig gas (2-0). Els figuerencs van ser incapaços d’inquietar la porteria de Ferreti i els nois d’Arnau Sala en van fer prou amb un gol a cada part –de l’exfiguerenc Pol Bastidas (29’) i de Pau Morer (90’)– per quedar-se els tres punts al Nou Miramar.