La segona edició de l'Oncotriatló, que s'ha celebrat aquest matí a Llançà, ha recaptat 6.280 euros que es destinaran a ajudar els afectats de càncer i les seves famílies a través dels serveis que ofereix la Fundació Oncolliga Girona. La xifra és la suma dels donatius que han fet els onze equips participants en aquest repte solidari, que inclou tres modalitats esportives (10 km corrent, 5 km en caiac i 2,5 km de natació en aigües obertes). En ser una prova per equips, els participants poden fer relleus, si bé sempre hi ha d'haver dos membres de l'equip en marxa. L'organització de l'Oncotriatló va a càrrec de la delegació d'Oncolliga a Llançà amb la col·laboració de Tintoreres Swimming Club, Escoleta Trail Running i SK Kayak.

Tot i que les previsions meteorològiques no eren gaire bones, finalment l'esdeveniment s'ha pogut celebrar sense complicacions. L'activitat ha tingut el seu epicentre a la platja del Port de Llançà, punt de sortida i arribada de les tres modalitats esportives. La primera prova ha estat la sortida en caiac, que consistia a navegar fins a Cap Ras i tornar, un total de 5 km. Tot seguit, els caiaquistes han fet el relleu als seus companys que feien la cursa a peu: 10 km resseguint el litoral pel camí de ronda fins a Cap Ras i de tornada pujar i baixar El Castellar, un antic illot annexat al Port. Finalment, s'ha fet la prova de natació en aigües obertes, en la quals els participants han nedat fins a la platja de Grifeu i han tornat (2,5 km). Tots els equips han aconseguit acabar el repte en menys de 3 hores.

Per participar en aquest repte esportiu i solidari, els equips havien de fer un donatiu mínim de 300 euros, tot i que la majoria ha superat aquesta quantitat, fet que ha permès arribar a aquesta xifra de més de 6.000 euros recaptats. L'organització espera que l'Oncotrialó vagi seduint cada any nous participants, tal i com ja ha passat amb els altres esdeveniments esportius per equips que organitza, com són l'Oncotrail, l'Oncobike i l'Oncoswim.

Els fons recaptats amb l'Oncotriatló es destinaran al finançament dels serveis que du a terme l'Oncolliga per millorar el benestar dels afectats de càncer i les seves famílies: préstec de material (llits articulats, cadires de rodes, etc...), atenció psicològica, fisioteràpia a domicili, drenatge limfàtic, banc de perruques, estètica oncològica, assessorament en nutrició i en sexologia, llar-residència al costat de l'Hospital Dr. Josep Trueta i marxa nòrdica terapèutica.