El Girona ha encaixat una dura derrota contra el Vila-real per 1 a 2 que és un contratemps per a les seves aspiracions europees. Els de Míchel han vist tallada una ratxa de quatre partits consecutius guanyant a Montilivi i poden perdre la plaça de Conference League en cas que alguns dels seus rivals directes guanyi aquesta jornada. Gerard Moreno ha marcat el gol de la victòria dels visitants en el minut 94, dilapidant la bona feina feta fins al moment per als gironins. Pino, aprofitant un error de Bueno, i David López havien marcat a la primera part.

A Montilivi es jugaven les opcions europees de Girona i Vila-real. Els locals per lligar la plaça de Conference i els visitants per intentar posar pressió a la Reial Societat per ser a la Champions. Sense Oriol Romeu a la medul·lar, David López ha hagut de cobrir la baixa del d'Ulldecona per enganxar la defensa i l'atac i donar, juntament amb Arnau i Iván Martín, la claredat en sortida de pilota. L'esfèric és una obsessió per a tots dos equips, un mitjà per dominar el rival i marcar-li gol. L'equip de Míchel i el de Setién són segurament els dos equips de la lliga que més a l'extrem porten aquesta idea. Ni les pressions altes d'uns i altres alteraven la idea de tenir la pilota, com si es tractés d'un tresor. Potser per aquest motiu, i fent cas al peu de la lletra al director del vaixell, Míchel, Santi Bueno no ha volgut trencar una pilota dividida amb Jackson que molts defenses haurien enviat directament a fora. L'uruguaià ha intentat passar la pilota enrere a Gazzaniga i en l'impàs Jackson li ha pispat la cartera plantar-se sol dins l'àrea i donar el gol fet a Yeremi Pino (10'). Un gerro d'aigua freda per començar.

El contratemps ha activat un Girona inofensiu fins al moment. Més fets, els gironins ja són capaços de refer-se dels cops. Una capacitat de reacció, de maduresa, que l'ha portat a lluitar per Europa. El Taty ha generat la primera ocasió de l'equip amb un cop de cap des del terra (19'). Riquelme ha donat continuïtat a les primeres internades de l'equip. El banda ha tingut el gol a tocar (22'). Jugada de desequilibri des de banda amb xut des de la mitja lluna que Reina ha aturat amb una mà providencial. La millora s'ha fet palesa amb el gol de l'empat. Riquelme ha servit una falta lateral al segon per Arnau. El lateral, amb l'esquerra, ha deixat sol a David López perquè marquès a plaer l'empat (24'). Passa desapercebut, però les jugades a pilota aturada comencen a ser també una característica més de l'equip d'autor de Míchel.

La diana de David López ha donat pas als millors moments dels blanc-i-vermells amb pilota. Els ensurts amb cessions arriscades a Gazzaniga han continuat, però les sensacions, de domini a voltes, eren unes altres. Tot i això, el Vila-real encara ha tingut l'oportunitat de fer el segon a les botes de Yeremi Pino (40'). Aquest cop el xut del canari ha estat bloquejat per Santi Bueno quan ja anava cap a porteria. L'última ocasió d'uns primers quaranta-cinc minuts amb alternatives per a tots dos conjunts.

També amb baixes sensibles per la cura i control de la pilota, Parejo i Pau Torres, el Vila-real ha estat el primer d'animar-se a la represa. Terrats, que tornava a casa, ha intentat sorprendre amb una tímida rematada des de la frontal (47'). Tot i no tenir aquests jugadors claus, els castellonencs han portat el pes de la possessió en els primers compassos. Capoue s'ha animat amb un xut llunyà a les mans de Gazzaniga (53'). Mentrestant, el Girona patia per fer arribar la pilota a tres quarts de camp. El primer cop que ha trepitjat l'àrea de Reina, Iván Martín s'ha quedat massa tancat per mirar porteria.

El partit s'obria de mica en mica. Lluny de tenir un dominador clar, les anades i tornades han estat cada cop més constants. En una en contra, David López ha vist la groga i es perdrà el pròxim partit per sanció. I en una favorable, el Taty s'ha fabricat una jugada amb rematada avortada per la defensa a l'últim moment dins l'àrea petita (58'). L'última intervenció del davanter argentí, que tornava de lesió, abans que el substituís Stuani.

Les cames fresques han començat a ser necessàries als dos costats. I enmig d'un duel ja llavors sí trencat, el Girona ha vist com li anul·laven un gol a Tsygankov per fora de joc clar (69'). Una acció que ha fet pressionar de valent a Montilivi. Sense temps per l'especulació, Riqulme ha engaltat un potent xut que Reina ha rebutjat com ha pogut (72'). Els xuts des de la distància eren la principal arma de perill de Girona en el tram final. Herrera ha estat un altre que s'ha animat des de la distància (77').

Tot i que cap dels dos renunciava als tres punts per la seva importància classificatòria, semblava que el perill havia desaparegut. En temps afegit, Trigueros ha estat a punt d'avançar els visitants amb una canonada amb cama esquerra salvada per Gazzaniga. El Girona se salvava per poc, però ni equip ni afició s'esperaven just després un gol. Gerard Moreno ha deixat Montilivi mut amb una diana en l'afegit que tirava per terra un seriós partit dels de Míchel i posava una pedra al camí per ser a Europa la pròxima temporada.

FITXA TÈCNICA

GIRONA: Gazzaniga, Miguel (Javi Hernàndez, m.78), Arnau, David López (Yangel Herrera, m.59), Tsygankov, Castellanos (Stuani, m.59), Juanpe, Riquelme, Couto (Reinier, m.72), Bueno i Iván Martín.

VILA-REAL: Reina, Cuenca, Capoue, Foyth (Femenía, m.68), Chukuweze (Gerard Moreno, m.62), Jackson, Baena, Pino (Trigueros, m.80), Mandi, Pedraza (Alberto Moreno, m.62) i Terrats (Lo Celso, m.62).

ÀRBITRE: Pizarro Gómez. Va amonestar els locals David López i Yangel Herrera i els visitants Pino.

GOLS: 0-1, m.10: Pino; 1-1, m.24: David López; 1-2, m.94: Gerard Moreno.

ESTADI: Montilivi. 11.649 espectadors.