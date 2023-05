El Club Bàsquet Escolàpies va celebrar, el cap de setmana passat, un èxit per partida doble en femení. Per un costat, l’equip sots25 es va proclamar subcampió de Girona i, per l’altre, les júniors van acabar com a campiones de nivell A. Ambdós conjunts competiran, el cap de setmana del 10 i l’11 de juny, a la fase final dels Campionats de Catalunya.

El sots25, que dissabte es va desfer del Blanes (61-43), només ha estat superat per la Unió Girona Maristes per l’average, ja que han acabat amb els mateixos 14 punts -el Vilafant ha acabat per darrere, amb 12. El conjunt que entrena Josep Maria Parrot revalida el subcampionat gironí. Al Campionat de Catalunya –encara amb seu per definir–, hi seran amb la Unió Girona Maristes i equips barcelonins, ja que Lleida i Tarragona no tenen lligues sots25. En joc, hi haurà una plaça d’ascens a Segona Catalana sènior. Parrot també és l’entrenador de les júniors, que van aixecar el títol després de superar el Cellera-Amer (51-67) el diumenge passat a l’última jornada de lliga. El Campionat de Catalunya de nivell A –categoria que està per sota de Preferent– es disputarà a Campdevànol. «És una satisfacció brutal» Parrot explica que «aquests dos èxits suposen una alegria immensa per les jugadores, són les protagonistes, han fet un gran esforç i han cregut en el projecte i en l’entrenador. És una satisfacció brutal, era un objectiu durant l’any i ens hem alliberat. Els dos equips són el mirall dels equips petits del club». L’exentrenador del Grifeu de Llançà afegeix que per al club «és un cop d’energia positiva, el canvi que vam engegar fa un any ens dona els primers fruits». L’objectiu pels Campionats de Catalunya? «Ens agradaria guanyar-los, seria posar la cirereta final i entraríem en la història del club».