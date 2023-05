El Girona s'ha regalat un altre dia pel record. Després d'un inici complicat en què els de Míchel Sánchez s'han mostrat irreconeixibles, els blanc-i-vermells han aconseguit aixecar dos gols en contra per empatar al Reale Arena (2-2). Yan Couto i Stuani han estat els golejadors, però tot l'equip ha demostrat que té ganes d'acabar la temporada el més amunt possible. I ha enviat un missatge als qui dubten d'Europa: ells somien en ser-hi. Res ni ningú els frenarà. Tampoc jugar els últims minuts amb un menys per l'expulsió d'Oriol Romeu, que ha vist la segona groga. Ara sí, la permanència és total.

El Girona estava igual que el temps a Sant Sebastià: espès. A més a més, fent honor a la intensa pluja que queia a ratxes al damunt de la gespa del Reale Arena, la defensa feia aigües. La Reial Societat trobava espais amb facilitat, disposant de nombroses arribades a l'àrea blanc-i-vermella. Massa aviat s'han trobat amb el gol els d'Imanol Alguacil, encara que ho han fet d'una manera força qüestionable amb un penal ben just de Riquelme sobre Take. Oyarzabal ha finalitzat l'acció des dels onze metres (min.4). Lluny d'obligar a reaccionar els gironins, l'1-0 ha sigut una llosa més en el partit. Era estrany. La primera ocasió de perill ha arribat tot just als deu minuts, però Stuani no ha aconseguit rematar i quan l'ha rebut Yan Couto ha sortit a fora. Faltava fluïdesa. També creure-s'ho una mica. David López ha estat providencial per impedir un xut de Sorloth que havia guanyat la carrera als de Míchel i es dirigia tot sol cap a la porteria de Gazzaniga. Ningú ho ha pogut impedir després. Silva ha marcat el 2-0 empenyent una centrada ajustada de Take al pal dret. Els aficionats locals han embogit.

Recorrent a l'èpica que l'ha portat a somiar en Europa, el Girona s'ha tret les manies de sobre creient allò que sempre diu el tècnic: "es pot competir contra qualsevol". Fins i tot, amb dos gols en contra. Així doncs, l'equip ha mirat el rival a la cara i Yan Couto ha fet la primera estocada amb una centrada des del vèrtex de l'àrea que ha anat directe a l'escaire (min.36). Merino ha ajudat. Abans, Arnau i Stuani havien avisat de l'arrencada. El cop de cap del lateral se n'ha anat fregant el pal, mentre que el de l'uruguaià ha necessitat la intervenció de Remiro. També ho ha intentat Tsygankov amb un cacau des de la frontal, obligant el porter a lluir-se. La maquinària tornava a funcionar. La millor notícia ha arribat abans del descans amb l'empat obra de Stuani. El davanter ha rematat una pilota de Riquelme, a qui li han fet una falta al lateral de l'àrea.

La segona part es preveia interessant. La Reial continuava pressionant, tot i que els de Míchel ara es trobaven en un moment diferent. Cap dels dos renunciava als seus interessos. El Girona ha tingut la capacitat de frenar als d'Alguacil. Fins i tot, David López s'ha afanyat a l'esprint per aturar Take. Mentre que Gazzaniga ha estat clau per evitar el gol de Silva. I el de Take. A l'altra àrea, Remiro també ha tingut feina traient en dos temps una rematada d'Iván Martín que anava cap a dins. El jugador cedit pel Vila-real ho ha tornat a provar amb un xut sense perill per al porter. Gazzaniga ha tornat a aparèixer per frustrar els locals. Aquest cop traient un peu per desviar a córner un xut d'Aihen. A la Reial se li ha escapat el triomf amb un pal miraculós de Carlos Fernández. L'empat ha estat més que merescut. Resistint els últims minuts amb un menys per l'expulsió d'Oriol Romeu amb la segona groga. El Girona suma 48 punts i, aquest ritme, els que li queden.