El primer equip de l’Adepaf va perdre una oportunitat d’or per col·locar-se com a líder en solitari de Primera Catalana –i en llocs d’ascens a Copa Catalana– quan falten dues jornades per acabar. El diumenge passat el conjunt figuerenc va caure contra el Girona C (67-60), rival directe, al pavelló Ramon Sitjà, i va desaprofitar la derrota de l’Argentona –amb qui compartia el lideratge– contra el Palamós (84-80). Ara, els figuerencs comparteixen el primer lloc amb Girona C i Argentona, però tenen els averages perduts i ocupen el tercer lloc. Per acabar primers, han de guanyar els dos partits que queden (aquest dissabte, a les 8, contra el Malgrat, a Castelló d’Empúries; i el dia 20 a Cabrera) i que els seus rivals ensopeguin.

Pel que fa a la resta de la jornada del bàsquet altempordanès, el Vilafant va guanyar al Cassà (55-70) i segueix amb opcions de salvar-se a Segona Catalana. A Tercera Catalan, derrota del Castelló a Begur (75-69) i victòria de l’Escolàpies davant el Fontajau (63-61). A Tercera Territorial, l’Escala B es va desfer del Grifeu (73-62) en el duel comarcal. A Segona Catalana femenina, l’Escala va perdre a la pista del Tona (68-59), és novè i diumenge (18 h) visitarà el Sant Celoni.