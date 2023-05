Victòria contundent de Max Verstappen al Gran Premi de Miami , amb remuntada i volta ràpida inclosa (1.29.708), a més d’un ritme completament superior durant tota la cursa. El seu company d’equip, Sergio Pérez, no ha pogut convertir, així, la pole en victòria, i s’ha hagut de conformar amb la segona posició, seguit d’Alonso.

Verstappen sortia novè amb gomes dures, per intentar arreglar l'error que va cometre en el primer intent de la Q3 i que no va poder arreglar, a causa d'una bandera vermella que va posar punt final a la sessió abans de temps. Aquesta bandera la va portar Charles Leclerc, en el mateix lloc on ja havia acabat contra el mur en una de les sessions de lliures. Amb això, el monegasc començava en la setena plaça, una posició que semblava molt lluny en la primera meitat de la cursa, però que ha arribat al final del Gran Premi. Els principals beneficiats del xoc del Ferrari, a més de Pérez, van ser Alonso, que tenia el segon millor temps, seguit de Carlos Sainz, i Kevin Magnussen, amb el Haas.

Però aquestes posicions han deixat de tenir importància un cop s’han apagat els semàfors. Tot i que es mantenien les places del davant, Pierre Gasly s’escolava a la quarta posició, seguit de prop per George Russell, mentre Magnussen perdia places ràpidament.

Únic incident

L'únic incident ha estat un toc de Nyck De Vries amb Lando Norris, després que l'estatunidenc es passés de frenada a la primera corba. El d'Alpha Tauri ha seguit sense més problemes, mentre que el britànic ha hagut de passar pel box. Les coses li anaven millor al seu company d'equip, Oscar Piastri que també ha estat un dels homes que han protagonitzat una millor sortida, aprofitant l'avantatge estratègic de McLaren de començar la cursa amb gomes toves. Quedava així, en una lluita amb Lewis Hamilton, a qui també se li havia complicat la sessió classificatòria, després de caure en Q2 i sortir des del lloc número 13.

Mentrestant, Verstappen arribava a la lluita entre Leclerc I Magnussen per la setena plaça. L'holandès ha obert el DRS a principi de recta, s'ha sortit de l'aspiració, i ha passat els dos cotxes amb marge encara per la primera frenada. El vigent campió ha passat a encadenar voltes ràpides, guanyant temps amb el líder de la cursa. Dues voltes més tard, passava a Russell, i en el mateix lloc, a la volta 10, feia el mateix sobre Gasly per situar-ser quart. I amb això tornava la lluita de voltes ràpides. Pérez s'afanyava a marcar el millor temps, però l'holandès li llevava. Cinc voltes després, ja no els separava cap cotxe, i els tres segons de marge del mexicà començaven a davallar. Just abans que Verstappen entrés en zona de DRS amb el seu company d'equip, ‘Checo’ entrava a canviar unes gomes medies que ja mostraven grainning.

A la resta del grid, els avançaments eren escassos, sorprenent amb les dificultats de Leclerc per avançar el Haas de Magnussen. Sainz també ha entrat a box a la volta 19 per llançar un undercut a Alonso. Però aquesta estratègia tenia un problema: una sanció de 5 segons per excés de velocitat en el Pit Lane pel pilot de Ferrari. Al d'Aston Martin, però, no li ha calgut esperar que el seu compatriota complís la penalització, i en dues voltes s'ha situat en la quarta posició.

Leclerc, per la seva banda, ha estat absent durant la cursa, encara lluitant amb Magnussen, que no donava el seu braç a tòrcer. 39 voltes ha trigat a aconseguir l'avançament, per passar del Top 10.

Verstappen no ha entrat a box fins a la volta 46, i ha sortit un segon per darrere del seu company d'equip amb gomes medies i noves. Però el lideratge del mexicà ha durat dues voltes, i tot i que ha intentat posar-li les coses complicades al vigent campió, l'holandès ha passat sense més dificultats.

Alonso, mentrestant, mirava el seu company d'equip a través de les pantalles del circuit, i comentava el moviment del seu company d'equip per ràdio, amb un marge de 6 segons amb Russell per darrere, en la quarta posició.

Sainz ha mantingut la cinquena plaça tot i la sanció. El seguien Hamilton i Leclerc. Gasly, Ocon i Magnussen tancaven el Top 10 amb Tsunoda, Stroll i Bottas just darrere. Albon arribava en la onzena, seguit de Hülkenberg, Zhou i Norris. Finalment, De Vries, Piastri i Sargeant tancaven el grid abans de la sisena cursa que tindrà lloc entre el 19 i el 21 de Maig a Immola.