'Checo' Pérez ha signat un cap de setmana gairebé rodó, amb victòria a la cursa, i victòria a l'Sprint. El mexicà ha marcat el ritme de tot el Gran Premi, i ni tan sols Verstappen ha pogut prendre-li la primera posició. Leclerc, que havia marcat la pole, ha assegurat la tercera plaça del podi, seguit de prop per Alonso.

La sortida ha estat neta, i s'han mantingut la majoria de posicions. Només Stroll, guanyava 2 llocs per posar-se setè, i Russell passava de l'onzena a la novena. No ha estat fins a la quarta volta, on ha quedat clara la superioritat del Red Bull, amb l'ajuda extra del DRS, que en aquest circuit proporciona un avantatge de gairebé 15 km/h. Verstappen avançava així a Leclerc, sense vestigis del forat de 30 cm al sidepot del seu monoplaça, després del contacte amb Russell a la cursa Sprint i que el va deixar en tercera posició. Pérez, feia el mateix a la volta següent.

Per darrere, tots perdien la zona de DRS menys Stroll que avisava que no avançaria a Alonso. En rebre el missatge, l’espanyol comunicava que Hamilton entrava en la fase de grainning, i dues voltes després, el britànic entrava al Pit Lane seguit de Norris. També en la volta 9 Bottas, Albon, Piastri i Tsunoda entraven a box.

Mentrestant Verstappen reportava falta de grip i el mexicà s'apropava. En el moment de la parada de l'holandès, De Vries acabava contra el mur i donava pas al Safety Car, massa tard, pel vigent campió, que ha perdut dues places després que la resta de pilots sí que poguessin aprofitar l'avantatge. Liderava, doncs, el mexicà amb el monegasc just darrere.

La rellançada, Verstappen ha assumit riscos aguantant la frenada a la corba 3 per avançar el Ferrari, mentre Alonso clavava el cotxe a la quarta i passava a Sainz. Stroll també passava a Russell, i en el següent pas per recta, els Mercedes feien canvi de posició.

Peréz intentava evitar que el seu company d'equip entrés a la seva zona de DRS mentre la resta de pilots posaven el focus en conservar els pneumàtics. Zhou ha retirat el cotxe a la volta 38, Hülkenberg canviava pneumàtics a la penúltima volta i Ocon a la següent, ja que els dos pilots arrossegaven els mateixos pneumàtics durs des de la sortida. La nova batalla se centrava en la volta ràpida, que al final ha estat per Russell, a la vuitena plaça, que jugava amb 20 segons d'avantatge, una parada gratuïta, en la qual ha posat gomes toves per l'última volta, enduent-se el punt extra.

Finalment, Hamilton no ha pogut apropar-se a Sainz i ha passat la meta en la sisena posició, seguit d'Stroll. Tancant el top 10, Norris i Tsunoda, que han arribat per davant de Piastri, Albon, Magnussen i Gasly. Les darreres posicions han estat per Ocon, Sargeant, Hülkenberg i Bottas.

Propera cita, Miami.