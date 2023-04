El primer equip del RCD Espanyol va convocar, el dissabte passat per jugar contra el Betis (3-1), Joan Puig. El defensa gironí, de 20 anys, té passat recent al futbol base de la UE Figueres. Puig va jugar dues temporades a Vilatenim (2017/19), una com a cadet de segon any i una altra com a juvenil de primer. L'aleshores coordinador Damià Sagué el va fitxar pel Figueres procedent pel Quart i després de dos cursos a l’Empordà va ser captat pel Llagostera. Sagué, actual entrenador del Begur, recorda que Puig era "molt humil, intel·ligent i treballador. El fet de venir de Quart a Figueres li va fer canviar la mentalitat, era anar a un club més gran i a una categoria més competitiva. Crec que va ser un canvi de xip per agafar-se el futbol més seriosament".

A Vilatenim, el llavors mig centre i central gironí –ara, és lateral esquerre– va tenir com a entrenadors Albert Carbó –ex del primer equip de l’Olot i del Peralada– i Borja Garcia. "Sempre ha estat un futbolista compromès amb moltes ganes de millorar i créixer; si segueix igual segur que debutarà a Primera aviat. Aquelles dues temporades vam tenir un grup de jugadors amb molt talent i en Joan era un d’ells. Va venir al club com a migcentre però amb el pas del temps el vam colocar de central per les seves capacitats", recorda Carbó. Amb el juvenil de la Unió va aconseguir l'ascens a Preferent i també va arribar a les semifinals del torneig internacional de futbol base MICFootball. Puig va coincidir amb Arnau Ortiz, actualment al Múrcia, de Primera RFEF, i amb Biel Font, que ara juga al Peralada, de Tercera RFEF. L’Espanyol B el va fitxar l’estiu de 2022 i el dissabte passat, al Benito Villamarín, es va asseure a la banqueta, però no va poder debutar sota les ordres del nou entrenador, Luis García, que ja el té en compte amb el poc temps que duu a la banqueta.