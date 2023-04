La cursa a l'Sprint va ser una victòria clara per Bagnaia, però el diumenge s'ha complicat pel vigent campió, en acabar a la grava a la vuitena volta, en un Gran Premi d'Austin marcat per les caigudes. Només 13 pilots han acabat la cursa.

El primer incident ha estat a la mateixa sortida. L'atenció a la batalla entre Rins i Bagnaia, i Quartararo i Marini ha marxat de cop en veure Àlex Màrquez a terra, a la grava, enganxat a la moto, després que Martín perdés el control en tocar el fre, caient, i escombrant el gran dels Márquez. El cerverí, però, ha pogut marxar pel seu propi peu i sense més conseqüències.

Després de la caiguda de Bagnaia, el lideratge ha recaigut en el guanyador de la cursa, Rins, que ja dissabte s'esforçava per reduir el gap amb el pilot de Ducati. Marini, que es veia superat per Quartararo a la sortida, tot i que semblava despenjar-se del francès, s'ha recuperat volta a volta fins a superar-lo com un míssil en una de les rectes del circuit d'Austin, a la volta 13, signant el seu primer podi a MotoGP. Quartararo ha acabat en la tercera posició, tornat a un podi que no trepitjava des del Gran Premi de Mailàsia de la temporada passada.

Pel que fa a Viñales, el rosinc s'ha quedat clavat a la sortida, perdent moltes posicions. Tot i això, ha anat recuperant a poc a poc, i ha passat de ser vuitè a la sisena volta, lluitant amb Zarco a ser quart al catorzè gir, per davant d'Oliveira i Bezzechi, el líder del mundial.

Però la pista estava summament delicada, i ha convertit el Gran Premi en una cursa de supervivència. A la primera volta, Espargaró també anava a terra. A la volta 7, Miller. Raúl Fernández es veia obligat a retirar-se. A la volta 8, Bagnaia, i Mir una volta més tard. També Nakagami i Binder a la volta 11. Però el Sud-africà s'ha pogut reincorporar, formant part dels només 13 pilots que han acabat la cursa, després de la caiguda de Bradl a la darrera volta.

Zarco ha acabat en la setena posició, per davant de Morbidelli i Di Giannantonio. Per darrere, Augusto Fernández seguit de Pirro, Folger, i Binder.

Marc Márquez s'ha perdut aquest gran premi a causa de la lesió que va patir a Portimao, una fractura al primer metacarpià del dit polze de la mà dreta. El mateix li ha passat a Espargaró, que encara es troba en recuperació de la darrera caiguda.