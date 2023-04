Castelló d’Empúries fa una dècada que no té un club federat de vòlei, però en els darrers mesos s’ha començat a plantar una llavor per recuperar-lo. A l’estiu passat, Anna Piris, Lídia Vidal i Eva Font, jugadores amb passat a entitats del poble i de la comarca com Vòlei Esplais, Voleibol Castelló i CV Vilajuïga, tenien «ganes de tornar a jugar a vòlei amb l’objectiu de fer esport i de passar-ho bé», recorda Font. Per poder utilitzar el poliesportiu municipal, necessitaven constituir-se com un grup estable i ho van fer sota el nom Dona’m (Dona i Multiesport).

El setembre va ser el mes on tot va començar, amb entrenaments cada dimecres: «A les primeres setmanes vam ser poques i a vegades ni tan sols érem prou per fer un partit». Per incorporar més efectius, van obrir la porta a joves, coincidint que un grup de 15 a 18 anys també havien demanat pista per entrenar. Amb la fusió dels dos grups, ara disposen d’un equip de 13 dones i 9 homes entre 15 i 50 anys. Els entrena Núria Vidal, exjugadora també del Voleibol Castelló.

Font afegeix que «actualment, tenim un grup estable, però estem rebent demandes per formar part de l’equip. Malauradament, no podem admetre noves incorporacions perquè només disposem de mitja pista per als entrenaments». La membre de Dona’m fa una petició: «Ens agradaria, de cara al proper curs, poder ampliar els dies d’entrenament, disposar de més espai i material, i de persones voluntàries per a dirigir entrenaments per així poder formar algun equip més».

S’han plantejat, federar-lo? «No descartem poder-ho fer l’any que ve. També ens agradaria que es recuperés aquest esport en el nostre municipi i que en els propers anys fos accessible també per als més petits». Mentre no competeixen a les lligues de la Federació Catalana de Voleibol, es preparen per jugar amistosos. Per a després de Setmana Santa tenen previst debutar contra un dels clubs veïnals, el CV Sant Pere Pescador.

Per entrenar, s’han fet samarretes amb el nom de Voleibol Castelló. Sobre si recuperarien el nom de l’anterior club, expliquen que «hem fet les samarretes amb l’objectiu de passar a ser un club, però no sabem si serà aquest nom».

Demanda entre els joves

Raúl Vázquez és l’encarregat de dirigir el grup de joves, que han ampliat el grup per l’alta demanda i entrenen dos dies a la setmana. També es preparen per començar a jugar partits amistosos amb clubs de la zona. Juntament amb l’Espai Jove de Castelló, han organitzat tornejos de vòlei 4x4 que «han tingut molt bona acollida», conclou Font.