La Setmana Santa a l’Alt Empordà es tornarà a omplir de futures estrelles del món del futbol. Fins a 8 municipis de la comarca –dels 35 que té la competició– acolliran 200 partits del torneig internacional de futbol base MICFootball (MIC – Mediterranean International Cup). L’Escala, que hi va començar a treure el cap el 2003, en els inicis, era fins fa sis anys l’única seu altempordanesa que hi jugava. El 2018, però, es va iniciar un desembarcament a la comarca amb quasi una desena de seus i amb Figueres erigint-se en un dels epicentres, acollint la inauguració i algunes finals.

Enguany, un total de 8 municipis de casa veuran partits de la 21a edició del MIC: l’Escala, Figueres, la Jonquera, Llançà, Castelló d’Empúries-Empuriabrava, Roses, Sant Pere Pescador i Bàscara. El torneig se celebra del 5 al 9 d’abril arreu de la Costa Brava i a la comarca s’hi podran veure enfrontaments des d’aquest dimecres dia 5 fins al dissabte 8 en categories cadets, infantils i alevines.

Les finals, a Figueres i Palamós

L’Estadi de Vilatenim acollirà la inauguració aquest dimecres a la tarda –vegeu destacat de sota– i també dues de les finals, aquest dissabte a la tarda: a les 17.15 h les de categoria U13 (infantils) –amb Juventus, Vila-real i Atlètic de Madrid entre els favorits– i a les 18.30 h les d’U15 (cadets) –amb Porto, Wolverhampton, València i Atlètic de Madrid entre els clubs destacats a treure-hi el cap. Les altres set finals –en total hi ha nou categories– es jugaran a l’estadi de Palamós entre el dissabte a la tarda i el diumenge al matí.

Del Gurt a la Marca de l’Ham

Figueres, que el 2018 i el 2019 havia tingut l’estadi Albert Gurt com a segona seu, es tornarà a desdoblar, amb el camp de la Marca de l’Ham com a novetat. Pel barri figuerenc, hi desfilaran els infantils del Juventus, Atlètic de Madrid i Vila-real. Tant Vilatenim com Marca de l’Ham acaben d’estrenar gespa artificial. També té nova superfície el Nou Miramar de l’Escala, que serà una de les altres seus locals més potents amb la visita d’equips alevins del Reial Madrid, Barça, Girona, Manchester United i Milan i acollirà les semifinals de la categoria U12A.

Tornen les xifres prepandèmia

Juanjo Rovira, director de MICFootball, es mostra «molt content» perquè el torneig està «tornant a les xifres del 2019. Tornem a estar per sobre dels 300 equips i comptem amb molts països que representen els cinc continents. Els equips tenen ganes de viatjar, venir fins aquí i passar-s’ho bé i és precisament això el que busquem: que tothom visqui una experiència que no pugui oblidar mai».

La inauguració, el dimecres a Vilatenim amb Madrid i Barça

L’Estadi de Vilatenim acull dimecres la inauguració del torneig, que s’emetrà per TV3. El Reial Madrid U12 (aleví) i el Barça infantil (U14) hi disputaran dos partits contra l’Albions San Diego (16.30 h) i el Mercantil (18.30 h), respectivament. Entremig (17.45 h), hi haurà l’acte oficial i una actuació de l’escola de dansa Dance Me. L’entrada és gratuïta i limitada pels equips, però a partir de les 15.30 h del mateix dia s’obrirà per als aficionats, si queda aforament.

Roses allotjarà 1.700 jugadors i tècnics en sis hotels

Roses serà una de les seus de partits del torneig, però també continuarà com un dels punts d’allotjaments per als equips. Segons els organitzadors, un total de sis hotels de la vila rosinca acolliran prop de 1.700 persones –entre jugadors i tècnics– durant tota la setmana. És previst que els equips s’hi allotgin del 4 al 9 d’abril, però alguns s’hi podrien quedar un dia més.

La comarca veurà partits de cadets, infantils i alevins

L’Alt Empordà acollirà partits de les categories U15, U13 i U12A (cadets, infantils i alevins) amb la presència de clubs de la lliga espanyola com Reial Madrid, Barça, Atlètic de Madrid, València, Vila-real i Girona, i d’altres europeus com el Manchester United, Wolverhampton Wanderers Wolves, Porto, Juventus i Milan, entre altres.

Sant Pere-Liverpool i Peralada-ManU, duels inimaginables

Hi participaran 18 equips de 9 clubs de l’Alt Empordà entre alevins, infantils i cadets: Peralada, Figueres, Sant Pere Pescador, Esplais, La Jonquera, Llançà, Bàscara, Base Roses i L’Escala. A la fase de grups hi haurà partits inversemblants com un Sant Pere Pescador-Liverpool (U16), Peralada-Manchester United (U14), Figueres-AC Milan (U12A), L’Escala-Reial Madrid (U12A) i Llançà-Liverpool (U12B).

Les xifres: 344 equips de 33 països i 35 seus gironines

La 21a edició del MICFootball comptarà amb la participació de 344 equips repartits en 35 seus de la província de Girona, 8 dels quals de l’Alt Empordà –del 5 al 9 d’abril també hi haurà partits al Baix Empordà, la Selva i el Gironès. Els conjunts procedeixen de 33 països dels cinc continents i es calcula que hi prendran part més de 7.000 participants, comptant jugadors i membres dels cossos tècnics.