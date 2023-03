El Peralada té cinc punts de coixí a la promoció d’ascens a Segona RFEF quan en queden 12 en joc després de guanyar al Tona (0-1), el dissabte passat, i de les ensopegades dels seus rivals directes. Els de Miquel Àngel Muñoz continuen llançats quan queda un mes per acabar la fase i fins i tot han recuperat la tercera posició. L’última victòria a terres osonenques es va gestar gràcies a un solitari gol de Santi Varese només començar el partit –després d’una assistència filtrada per Dani Gómez– i a les aturades de David Aroca, davant un rival que tenia l’experaladenc Adrià Casanova a la davantera.

La Tercera RFEF acabarà per Sant Jordi i els quatre últims rivals del Peralada no estan situats entre els set primers classificats, un fet que a priori els pot aplanar el camí per acabar certificant el play-off: Pobla de Mafumet (aquest diumenge, 16.30 h, a casa) i Castelldefels esgoten les últimes opcions per intentar aconseguir algun bitllet, mentre que Rapitenca i Sants actualment es troben en descens.