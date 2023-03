El diumenge dia 2 d'abril (a les 9 del matí) Sant Llorenç de la Muga acollirà la cinquena edició de la cursa de muntanya Fox Trail, amb recorreguts de 8 i de 15 km. Es tracta d'una prova amb corriols constants i "amb història al darrere", com afirma l'alma mater de l'esdeveniment, Martí Lagresa Cumbriu. A més de la Torre de Guaita, del pont vell, de l'ermita de Sant Antoni i dels elements del nucli històric, aquest cop els participants podran descobrir trinxeres de l'època de la Guerra Gran, de finals del segle XVIII, ubicades al Turó de la Guaita (darrere la Torre). "Sant Llorenç de la Muga té molt a ensenyar i aquest any hem redescobert un munt de trinxeres a mesura que netejàvem corriols. La cursa passa per sobre de trinxeres, estan fetes directament a la muntanya, no són de ciment".

Dos tipus de boscos diferents Lagresa va començar a organitzar la Fox Trail el 2016 quan tenia només 15 anys i ha anat creixent paral·lelament amb la cursa. Desitja acollir 300 participants: la de 8 km (i 300 metres de desnivell acumulat) es pot fer corrent i caminant, i la de 15 km (i 700 m. de desnivell) serà un "trencacames" i només és apte per a corredors. "Hem modificat el recorregut de l'any passat i incorporem més trams de corriols, que és on gaudeixen més els corredors. Mantenim l'essència, amb petits canvis que suposen un salt qualitatiu a la cursa", afegeix Lagresa. Al recorregut llarg, els corredors viuran "un contrast, amb dos tipus de boscos diferents: els típics altempordanesos, més secs, pedregosos i amb menys arbres; i els clàssics garrotxins, amb espais més tapats, més humits i fins i tot amb rierols". Pep Pagès, confirmat Ja ha confirmat l'assistència el vilabertranenc Pep Pagès, vigent campió de la prova i que s'hi presentarà en bon estat de forma: ve de guanyar curses a Llers (21 km), Palau-saverdera (21) i Espolla (10) després d'un 2022 en què va ser subcampió absolut de la Copa Catalana de curses de muntanya. També hi seran altres corredors destacats com Miquel Cruz i Rajiv Marriog, segon classificat de l'edició anterior. El preu de les inscripcions va dels 12 als 16 euros i es poden fer al web www.curses.cat. El nom de la cursa té sentit Lagresa és el president de l'Associació Esportiva i Cultural Arrelats a la Muga, fundada el 2019 i que té, amb la Fox Trail, el gran esdeveniment de l'any. També organitzen xerrades i activitats culturals i esportives i han comptat amb la presència de les corredores Núria Picas i Clàudia Galicia, i d'Òscar Cadiach, primer català en coronar l'Everest. Un centenar de voluntaris s'involucraran en l'organització de la prova: "La Fox Trail és més que una cursa, és especial i tot el poble s'hi bolca". I de guineus (fox, en anglès) se n'hi veuen? "Sí! A Sant Llorenç hi ha guineus i cada any, quan marquem el recorregut, sempre en veiem alguna", afirma el rabatxí.