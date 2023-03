Arrenca la temporada de MotoGP, amb la primera victòria signada pel vigent campió. Viñales i Bezzecchi completaven el podi. Faltava Pol Espargaró després de patir una caiguda el divendres, per la qual va ser traslladat a l'hospital amb diverses contusions a les cervicals, una fractura en una vèrtebra, i a l'espera d'una operació a la mandíbula.

Abans de la cursa, però, es va realitzar la primera prova a l'Sprint de la història de la competició, que es va endur Bagnaia, seguit de Martín i Márquez, i que va permetre puntuar fins al desè pilot. Hi va haver cinc caigudes, entre les quals la de Bastianini, que quedaria fora de la cursa i del gran premi pel toc amb Marini, i també Mir, que quedaria penalitzat amb una long lap per una acció sobre Quartararo.

Ja a la sessió del diumenge, Márquez defensava la pole, però les Ducati i les Aprilia el sorprenien a la sortida. Semblava que era Martín, però al final ha estat Oliveira qui ha encapçalat el 'grid' a la primera corba, amb Bagnaia a la tercera plaça. Però el campió del món no ha esperat, i s'ha col·locat primer, ja a la segona volta.

Márquez buscava entrar en la lluita pel podi, però entrava passat per l'interior d'un dels revolts. La moto li feia un estrany en esquivar a Martín, que ha hagut de frenar per evitar el toc. Però el pilot d'Honda ha acabat topant amb Oliveira que ha anat a terra. Els marshalls han atès al portuguès i se l'han endut en llitera evitant una bandera vermella.

Aquest incident ha deixat a Viñales en la segona posició que començava a encadenar voltes ràpides per mirar d'atrapar el líder. Bezzechi buscava tancar el podi en avançar la primera KTM, Miller, que encara perdia una plaça més, a mans d'Àlex Márquez. També ha estat llavors quan Martín, que intentava lluitar pel Top 10, patia una caiguda i quedava fora de la cursa. Així mateix, Marini i Raúl Fernández acabaven a la grava a falta de 3 voltes.

Quartararo, per la seva banda, arribava a la batalla per la quarta plaça, amb més de cinc pilots involucrats. Entre aquests, Miller i Espargaró, que ha acabat anant-se'n llarg, cedint la plaça a Quartararo. Just al davant, Zarco avançava a Binder i s'emparellava amb Márquez, a la darrera corba, aconseguint la quarta posició. Per darrere Àlex, seguit de Binder, Miller i Quartararo, amb Espargaró a la novena.

Tancant el top 10, Rins, seguit de Mir, Nakagami, Augusto Fernández i Morbidelli tancant la cursa.