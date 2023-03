El que se sabia. No hi ha color. De moment, sí, només s’ha celebrat el primer dels 21 grans premis, les dues primeres carreres de les 42 que tindrà el calendari d’aquest any, però el campió italià Francesco ‘Pecco’ Bagnaia i la seva insuperable Ducati ‘Desmosedici’ ja són al capdavant del campionat, tant de pilots com de marques, i sumen 37 punts (12 d’ahir dissabte, al guanyar la carrera a l’esprint i 25 d’avui després de guanyar el GP). Bagnaia no ha admès rival en cap de les dues carreres.

La prova d’avui ha tingut dos protagonistes, sens dubte, que han sigut Bagnaia, que ja les dues primeres voltes ha superat Jorge Martín (Ducati) i Miguel Oliveiro (Aprilia), que ha fet una espectacular sortida, i el campió català, Marc Márquez (Honda), que ha tingut un comportament inusual en ell, perquè, en una forta frenada, a la segona volta, quan anava quart, ha perdut el control de la moto, ha driblat com ha pogut Martín i s’ha acabat estavellant, de manera contundent i perillosíssima, contra el cos d’Oliveira, a qui ha llançat sobre l’asfalt. Xiulets contra Márquez Márquez, tot just aixecar-se, ha anat a demanar-li perdó al pilot portuguès, que ha quedat estès a la pista, tot i que sense lesions serioses i, posteriorment, a l’arribar al seu box no només ha anat al taller d’Oliveira per disculpar-se (no l’ha trobat perquè era a l’hospital del circuit) i, a continuació, mentre els espectadors portuguesos de la tribuna del circuit el xiulaven, el pilot de Cervera (Lleida) ha demanat perdó i disculpes, ajuntant les mans com si resés i vocalitzant «¡perdó, perdó!» La carrera ha continuat amb Bagnaia dominant i Viñales mirant de no allunyar-se’n per intentar tenir una oportunitat a les últimes voltes però ‘Pecco’, com ja va demostrar dissabte, ha sigut tremendament eficaç. S’ha distanciat sempre més d’un segon del pilot català d’Aprilia, i ha acabat sense problemes, de nou, com a guanyador i líder del Mundial. A la gran carrera de Bagnaia i Viñales s’hi ha d’afegir la bona actuació d’Àlex Márquez, que debuta aquest cap de setmana amb Ducati, i ha acabat cinquè després de tenir, durant un parell de voltes, la volta ràpida de carrera. Mundial de MotoGP: 1. ’Pecco’ BAGNAIA (Itàlia), 37 punts; 2. Maverick VIÑALES (Espanya), 25; 3. Marco BEZZECCHI (Itàlia), 16; 4. Johan ZARCO (França), 15 i 5. Jack MILLER (Austràlia), 15.