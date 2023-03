El CF Selvatans es va fundar l’estiu del 2006 com a CF Selva de Mar gràcies al club veí, el CE Llançà. Romà Brusés Pinart, l’ànima del club groc-i-negre, recorda que aquella temporada 2005-06, amb Pitu Duran a la banqueta, «vaig fitxar pel Llançà juntament amb en Toni Martínez, Vic. Però jo vaig marxar a mitja temporada perquè se’m carregava l’esquena per motius laborals. Després, en Vic em va explicar que als entrenaments no parlava amb gairebé ningú. Això no podia ser. Vam trucar a en Pep Marés, que és com un germà, i vam decidir crear un club a la Selva de Mar».

17 anys després, Brusés, que a l’estiu en complirà 46, segueix vestint la samarreta del Selvatans amb la mateixa passió de quan va començar. L’exjugador també del Viladamat, Agullana, Vilabertran, Cadaqués, Vilafant i Port de la Selva ha jugat 20 dels 23 partits d’aquesta lliga, tant en posicions defensives com ofensives. Aquest diumenge 26 de març (17 h) serà el primer cop que visita el camp del Llançà en partit oficial des que va marxar del club blanc-i-vermell. També serà la primera visita del Selvatans al ZEM Les Planes en partit de lliga. Serà un enfrontament especial, per a Brusés? «No, per mi ho són tots perquè m’agrada competir. Només vull que l’equip competeixi i aquest any no ho hem fet com toca». El Selvatans esgota cartutxos Han hagut de passar 16 temporades perquè el Selvatans s’enfronti al Llançà en partit oficial -a l’anada, els llançanencs es van imposar 2-5 al Municipal Brusés Arena. Després de tota la vida a Tercera Regional i a Quarta Catalana, els de la Selva de Mar van aconseguir l’ascens de categoria el curs passat com a campions de Quarta Catalana. El derbi de la Mar d’Amunt afrontarà dos conjunts amb sensacions diferents: l’equip que entrena Ivan Vargas té la permanència a la butxaca i ve de fer patir el Palafrugell (4-3), segon classificat que persegueix un líder Bellcaire que no va poder tombar el Borrassà fins al temps de descompte (4-2). Mentrestant, els nois de Joan Mallart, cuers de Tercera Catalana i amb la salvació a 9 punts, esgoten els darrers cartutxos per intentar la permanència, si bé es presentaran a Llançà amb la moral alta després de golejar l’Alt Empordà de Peralada (0-5).