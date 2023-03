Després de celebrar-se 5 regates prèvies del campionat català autonòmic d’Optimist de Vela, s’està duent a terme durant quatre dies (dos aquest passat cap de setmana i els dos propers dies 25 i 26 de març) la Regata Port Roses del campionat de Catalunya Optimist, amb la participació de 135 regatistes, d’on sortiran els nous campions d’aquesta categoria Infantil.

Durant la jornada de dissabte, 18 de març, es van poder celebrar un total de 4 regates, tot i que per problemes en l’arbitratge en una de les regates l’organització va decidir anul·lar-la, validant les 3 restants que “de fet són les que s’han d’organitzar per dia per fer un total de 12 al final del campionat, però com el reglament permet realitzar una de més per si falla alguna en les jornades posteriors vam intentar fer quatre”, va explicar el director esportiu del GEN Roses, David Miralta.

Doncs aquesta regata de més hauria anat bé que no fos anul·lada, ja que durant la jornada d’ahir diumenge va esdevenir “un dia meteorològicament molt complicat, que tot i estar 5 hores a l’aigua no ens ha permès acabar cap regata que fos vàlida, tot i intentar-ho varies vegades. Llavors, ara anem 3 proves per sota del programa”, va assenyalar Miralta.

I com el reglament permet fer una de més per dia com a màxim a la finalització del campionat diumenge vinent es podria arribar haver celebrat 11 regates en lloc de les dotzena programades, tot i que això no suposarà cap impediment per proclamar al campionat de Catalunya, ja que “amb que només se celebrés tant sols una regata durant els 4 dies de campionat ja seria vàlid proclamar un campió de la categoria Optimist de Catalunya”, va assegurar el director esportiu del GEN Roses.

El GEN Roses al nivell dels millors clubs nàutics catalans

Tot i haver quedat aquest regust amarg de no haver-se pogut cap regata en la segona jornada del campionat de Catalunya d’Optimist, David Miralta, es va mostrar content que el Grup d’Esports Nàutics sigui l’encarregat d’organitzar-lo, ja que “esportivament, a nivell Infantil en el món de la vela, aquest campionat és el més important i de més prestigi a Catalunya, i com a un club modest que som, amb uns recursos molt limitats comparat amb d’altres clubs del territori català que comptem amb grans infraestructures portuàries, el fet d’haver pogut comptar amb l’ajuda del Port de Roses ens ha fet posar a l’alçada, en qüestió d’organització, de qualsevol club nàutic de Catalunya”, va assegurar David Miralta.

Una implicació de Port Roses que el director esportiu va agrair “per la seva organització i col·laboració amb el Grup d’Esports Nàutics en aquestes dues primeres jornades del campionat de Catalunya d’Optimist posant a l’abast tots els seus recursos, a més de tota la seva infraestructura, ja que les més de 130 embarcacions que hauran de disputar les dues últimes jornades d’aquest campionat, que es disputarà el cap de setmana vinent, es queden amarrades al Port de Roses”, va explicar David Miralta.

El cap de setmana vinent, 25 i 26 de març sortirà de la Badia de Roses el nou campió de Catalunya de Vela d’Optimist.