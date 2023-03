No era un somni; Fernando Alonso liderava la cursa a la primera volta. Així començava el Gran Premi d'Aràbia Saudí, que encarava molt bé pel pilot asturià, després de conèixer la penalització de Leclerc per canviar la segona unitat de potència a Bahrain, i del problema a la caixa de canvis de Verstappen a la segona sessió de classificació que el deixava a la quinzena posició.

El Poleman, Pérez intentava tancar Alonso a la sortida, però l'espanyol no ha perdonat i ha mantingut l'interior de la primera corba, passant al capdavant. Però el lideratge no ha durat gaire, primer amb cinc segons de penalització per haver posicionat l'Aston Martin massa a l'esquerra a la caixa de sortida. Després amb l'avançament en pista del mexicà.

Mentrestant, pel darrere, Piastri protagonitzava un petit toc a la sortida amb Gasly, obligant-lo a parar i canviar l'aleró davanter del monoplaça. Verstappen que sortia amb medis, es mantenia a lloc fins que direcció de cursa ha autoritzat l'ús del DRS i l'holandès ha arribat a l'alçada de Leclerc, a la sisena posició a la volta 15.

Stroll, que havia avançat a Sainz, ha parat d'hora, per evitar un undercut del de Ferrari, i evitar sobreescalfament, però l'equip de Maranello ha estat més llest i s'ha esperat a parar, mantenint-se en pisa en temps més ràpids que el canadenc. En sortir de box, l'espanyol ha quedat per davant, tancant aquest overcut de manual. Una volta més tard, Stroll ha hagut de retirar el cotxe, per sobrecalfament als frens, i causant un Safety Car que han aprofitat aquells qui no havien parat encara. Això ha perjudicat els dos Ferraris que tot just acabaven de fer el pit stop.

Alonso ha complert malament els 5 segons de penalització, (igual que Ocon al passat gran premi de Bahrain) que li han costat uns altres 10 segons que se li han aplicat al final de cursa, deixant-lo fora del podi. Verstappen ha sortit del box en la quarta plaça, gràcies a la parada sota Safety. A la rellançada, aquest cop Pérez ha mantingut la posició, i fins i tot ha guanyat marge sobre el pilot d'Aston Martin. Just darrere, Russell ha acabat desenganxant-se de l'asturià per protegir-se de l’holandès, que no ha dubtat a avançar-lo tan bon punt s'ha tornat a activar el DRS.

Albon amb problemes als frens retirava el monoplaça mentre els dos Red Bulls intercanviaven voltes ràpides. Només uns problemes temporals al pedal de frens per Pérez, a causa del desgast, i uns sorolls estranys al cotxe de Verstappen, els han distret durant unes voltes, però han continuat marcant els millors temps, i l’holandès s’ha endut la volta ràpida, mantenint el lideratge del mundial per un sol punt.

Per darrere, Hamilton avançava a Sainz i, tot i apropar-se al seu company, finalment es quedava darrere Russell.

Ocon finalment es quedava al davant del seu company d’equip, amb Magnussen tancant el top 10. Més enrere, Tsunoda, Hülkemberg i Zhou, amb Devries a la catorzena plaça. La batalla per la quinzena posició, ha acabat amb Piastri a la quinzena posició, i Sargeant salvant in extremis la setzena, per davant de Norris. Bottas ha tancat el gran premi a la darrera plaça.