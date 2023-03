En la seva segona temporada jugant a rugbi, la castellonina Ariadna Dorca (11/1/2005) ja ha estat cridada per jugar amb la selecció catalana sub-18. Es va estrenar fa dues setmanes a Lleida amb el combinat de Desenvolupament (una segona selecció del combinat) amb un triomf clar en un amistós contra Navarra (42-0). Dorca juga a Les Valkiras, com s’anomena l’equip sènior femení de l’RC Alt Empordà que disputa els partits com a local a l’Aeròdrom d’Empuriabrava.

Com recorda el seu debut amb la selecció catalana sub-18?

Va anar molt bé, va ser una experiència única i molt bonica on vaig gaudir molt. Vaig estar jugant durant tota la primera part i tot i que no arribaven les pilotes a les ales vaig poder fer bons placatges. Malgrat que només havíem estat entrenant amb l’equip dos dies, la veritat és que ens vam complementar molt bé i vam fer molta pinya.

S’imaginava que podia rebre una trucada de la selecció?

Sincerament, vaig al·lucinar. Fa una mica més d’un any que he començat a jugar a rugbi i que, de cop, la selecció em convoqués... Em semblava irreal, de veritat que no m’ho creia.

Després d’obrir la veda, l’objectiu és tornar-hi a anar?

El meu objectiu en cap moment va ser anar convocada per la selecció. Ha estat una sorpresa molt agradable que vaig voler aprofitar i gaudir al màxim. Tot i que considero que el rugbi és un magnífic esport que forma una part molt bonica de la meva vida, no sé si l’any vinent podré seguir gaudint-ne per tema estudis (està estudiant 2n de Batxillerat).

Abans de jugar a rugbi havia practicat algun altre esport federat?

Mai havia jugat a rugbi ni en cap esport federat. El que sí que havia practicat eren esports individuals com escalada, dansa, teles aèries…

Què la va empènyer a començar a jugar a rugbi?

Tota la vida havia fet esports individuals i després de la pandèmia volia provar algun esport d’equip. Sempre m’ha agradat fer tota mena d’esports, però sí que indirectament tinc atracció per aquells que potser no és coneixent o no es practiquen tant, i que se surten dels típics, futbol, vòlei, bàsquet… Em vaig assabentar que hi havia un equip de rugbi a Empuriabrava i que el pare d’una amiga meva havia estat l’entrenador. Un dia vaig voler anar a provar-lo i em va agradar.

Què li aporta?

Deixant a banda l’adrenalina que arribo a sentir en els partits, sobretot el sentiment de treball en equip i l’esforç treballat. Són sentiments increïbles que molt sovint sento en jugar amb les meves companyes. També crec que m’està servint com un autocreixement i autoconeixement. Gràcies al rugbi crec que he après molt a treballar en equip, a confiar, a parlar i a controlar les emocions.

Com animaria o què aconsellaria a noies que es vulguin involucrar al rugbi?

Que no tinguin por i que no es deixin influenciar pel que els hi pugui dir la societat. El rugbi no és un esport perillós, és un esport de companyerisme i sobretot és tant femení com masculí. Que no s’ho pensin, que el provin i que el visquin.

Com valora el rugbi femení a l'Alt Empordà? Té opció de créixer?

Si et soc sincera, ni de broma m’hagués imaginat fa dos anys que seria capaç de trencar-me la cara per una companya meva. L’equip femení de l’Alt Empordà és més que un equip, som una família meravellosa tant a dins del camp com a fora. Personalment, ja no només m’han ensenyat a jugar a rugbi sinó també a estimar-lo i a viure'l. Sé que això només és l’inici d’un equip que arribarà molt lluny, només s’ha de veure com han augmentat el nombre de jugadores en aquests dos anys, vam començar amb 11-12 fitxes i ara ja en tenim 24.

Com veu el projecte de l'RC Alt Empordà a Empuriabrava? Hi ha intenció de créixer amb la base.

Per ser sincers, hem tingut alguns entrebancs pel camí, però crec que cada vegada anem creixent, a poc a poc. No és fàcil, però gràcies a tots els seus fundadors, entrenadors, socis, sòcies, jugadores i jugadors s’està convertint en un club únic: familiar, potent i en el qual és viu l’autèntic rugbi. Estic orgullosa de poder dir que jo formo part d’aquest club.

L’equip femení de l’RC Alt Empordà lluitarà per quedar campió de Segona Catalana

Les Valkirias, equip sènior femení del Rugbi Club Alt Empordà, d’Empuriabrava, s’ha classificat per lluitar pel títol de Segona Catalana. Les blaves han acabat quartes de Segona Catalana i el diumenge 26 de març (12 h), al camp Camí del Mig, de Mataró, disputaran les semifinals contra el Tintoreres de Sabadell, que ha acabat primer amb només un partit perdut.

Les Valkirias s’hi presentaran embalades després d’assolir, el dissabte passat a casa, contra el Tarragona, la cinquena victòria en els últims sis partits (21-20). Ariadna Dorca, jugadora de l’equip, explica que «no vam començar la lliga amb bon peu i els resultats tampoc ens van acompanyar, però a la segona volta ho hem petat tant que ens hem classificat per les semifinals. Estem totes molt contentes i orgulloses del que hem aconseguit».