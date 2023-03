Evitar la 10a plaça del grup, que gairebé condemna al descens a Tercera Catalana, era l’objectiu del Marca de l’Ham i del Viladamat en el desenllaç de la primera fase de Segona. Ho ha acabat essent el Besalú, que començarà la fase per la permanència com a últim i a 9 punts de la salvació, ja que la puntuació sumada s’acumula. En canvi, el Viladamat, tot i acabar per sota, 11è, ho farà com a cocuer però amb els mateixos punts que el Gironès-Sàbat. El Marca de l’Ham i l’Empuriabrava-Castelló ho faran amb un bon coixí de punts (12). Baixen de categoria els quatre últims classificats dels quatre subgrups, però el pitjor penúltim també pot acabar descendit pels no compensats.

Tots els equips van saltar al camp, el diumenge passat i en horari unificat, amb la calculadora a la mà i les coses més o menys clares del que havien de fer per tenir un encreuament millor a la fase per la permanència. Els figuerencs han finalitzat vuitens, cedint la seva 9a posició a l’Empuriabrava-Castelló, mentre que els de Viladamat, tot i ser cuers, acaben d’allò més contents amb l’11è lloc. El Viladamat, precisament, tenia un partit directe amb el Besalú a casa (1-4). Els garrotxins volien sobrepassar el Marca de l’Ham i van anar a buscar la victòria des de l’inici -al minut 20 el resultat ja era de 0-3- mentre que als de Botxi ja els hi anava bé perquè la diferència amb què partiran la fase de la salvació és abismal. El Marca de l’Ham va superar l’Empuriabrava-Castelló (1-0) amb un gol de Jose Morata al minut 40, però els costaners van lluitar per l’empat fins al final. Si hagués acabat 1-1, els de Jose García haurien estat desens i iniciat la salvació de manera crítica. Els de Xavi Agustí, per la seva part, tot i acabar novens també arrencaran la fase de la salvació ben ubicats. Tot a favor per a l’AE Roses El Roses, únic equip classificat per a la promoció d’ascens a Primera Catalana, iniciarà el play-off de la millor manera. Com que els punts també s’acumulen, arrencaran com a segons classificats, en llocs d’ascens i amb 6 punts de coixí després d’arribar als 44 al final de la primera fase gràcies al triomf contra la Jonquera (2-1) amb doblet d’Ali Gueye. En el grup de sis equips, pugen segur els tres primers i el quart si és dels millors de la categoria. Els jonquerencs, per la seva part, tenen la salvació virtual a Segona Catalana gairebé abans de começar la segona fase, ja que el coixí és de 18 punts.