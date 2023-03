215 participants van prendre part, el diumenge a Roses, a la 5a edició de la Cursa Badia de Roses, oganitzada per l’Atletisme Roses. Al circuit urbà de 10 km, els vencedors van ser Alan Hernández i Berta Estragués –acompanyats al podi per Juanjo Serrano i Víctor Hernández, i per Yu Hee Kim i Carolina Chanard. En 5 km, als calaixos hi van pujar: William Haveckin, Albert Rodríguez i Marc Guix -masculí- i Esther Campano, Judit Marro i Cristina Codina.