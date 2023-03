La Kings League ha penjat una lona enorme a la Diagonal de Barcelona per anunciar les finals de la competició al Camp Nou. La Kings League ha aprofitat per dedicar un missatge al president de LaLiga, Javier Tebas, imitant el format de les pancartes que va penjar Joan Laporta a Madrid. «Que omplim el Camp Nou els fa por», és el lema de la pancarta, que contesta les comparacions que va fer Tebas de la Kings League amb un circ i amb el ‘Pasapalabra’.

La Kings League imita les pancartes de Laporta a Madrid Gerard Piqué ha seguit el mateix format que va utilitzar Laporta amb les seves pancartes gegants a Madrid. El ‘Ganes de tornar a veure-us’ durant la seva campanya en les eleccions per a la presidència del Barça o el famós ‘Raúl és culer’ després de l’obertura de la botiga del Barça a Madrid són dos precedents amb el format que ha imitat la Kings League. Piqué ha volgut enviar un missatge a Javier Tebas, així com Laporta va voler enviar un missatge a l’aficionat del Reial Madrid. 60.000 entrades venudes fins al moment El 26 de març es disputaran les finals de la Kings League al Camp Nou. Fins al moment ja s’han venut 60.000 entrades i s’espera que l’estadi s’acabi omplint. La gran audiència d’aquesta nova competició ha posat en alerta Javier Tebas, que ha mostrat diverses vegades el seu desgrat amb la Kings League. La Diagonal de Barcelona s’ha despertat avui amb aquesta pancarta gegant, ja que avui es coneixeran els artistes que actuaran a les finals de la competició i els altres detalls de la jornada.