L’Adepaf continua vivint un inici de 2023 immaculat i el diumenge va encadenar la quarta victòria consecutiva a la pista del Quart (55-89). Amb aquest triomf, els figuerencs continuen com a segons en solitari de Primera Catalana, a dos punts del líder Girona C. Aquest dissabte (18 h) tindran una bona ocasió per sumar la cinquena alegria seguida ja que visiten el penúltim, el Masnou.

A Segona Catalana, cara i creu. L’Escala s’escapa de la zona baixa després de guanyar el Tordera (57-44), quart classificat. En canvi, el Vilafant es complica cada cop més l’existència a la categoria, va tornar a perdre, davant el Farners (59-79), i continua en penúltima posició. L’equip taronja vol evitar anar a Tercera Catalana, una categoria on el cap de setmana passat el Castelló descansava, i l’Escolàpies, penúltim, va cedir contra el Garrotxa Santjoanenc (64-61). A Tercera Territorial, l’Escala B descansava i el Grifeu de Llançà va caure contra el Vilablareix (65-55) i continua a la zona mitjana. Els sots25 inicien la segona fase Aquest cap de setmana els equips sots25 iniciaran la segona fase: Roses, Adepaf i Vilafant buscaran el bitllet per pujar a Tercera Catalana masculina i Escolàpies i Vilafant pugnaran per ascendir a Segona Catalana femenina. En aquesta última categoria, l’Escala va aconseguir una victòria contundent contra el Palamós (70-31) i, encara amb dos partits pendents per disputar, s’escapa de la zona baixa. Aquest dissabte (17 h), les escalenques rebran la visita del Quart.