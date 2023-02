La segona edició de l’Oncotriatló se celebrarà el 21 de maig a Llançà i les inscripcions per participar-hi s’obriran el pròxim dilluns, 6 de febrer. L’esdeveniment torna així al calendari inicial, després que l’any passat s’hagués d’ajornar al setembre a causa de les previsions meteorològiques adverses. L'Oncotriatló és un repte esportiu per equips (entre dos i sis membres) de l’estil de l’Oncotrail, l’Oncobike o l’Oncoswim, però que en aquest cas inclou tres modalitats esportives (5 km en caiac, 10 km de córrer i 2,5 km de natació en aigües obertes). L’esdeveniment està promogut per la Fundació Oncolliga Girona, que per a l’organització compta amb el suport de Tintoreres Swimming Club, l’Escoleta Trail Running Cap de Creus i SK Kayak. L’objectiu d’aquest repte esportiu i solidari és recollir fons per finançar els que la Fundació Oncolliga Girona porta a terme per millorar les condicions de vida dels malalts de càncer i els seus familiars.

L'esdeveniment tornarà a tenir el seu epicentre al Port de Llançà, punt de sortida i arribada de les tres modalitats de la prova. Els recorreguts es mantenen igual que en la primera edició, però hi ha canvis en l’ordre de les proves. Així, els participants començaran anant en caiac, continuaran amb la cursa a peu i acabaran amb la modalitat de natació.

A la modalitat de caiac (5 km), els participants aniran fins a Cap Ras i tornaran, resseguint la costa des del mar; a la cursa a peu resseguiran el litoral pel camí de ronda fins a Cap Ras i finalitzaran el recorregut amb una pujada i baixada a El Castellar, un antic illot annexat al Port; i per últim, a la modalitat de natació, aniran fins a la platja de Grifeu i tornaran (aprox. 2,5 km).

Menys import de donatiu i altres novetats

Aquesta segona edició de l’Oncotriatló arriba amb algunes novetats importants. La més destacada fa referència al donatiu que cada equip ha d’aportar per poder participar, que passa a ser de 300 euros, enlloc dels 500 euros de l’any passat.

També s’ha decidit crear una borsa de nedadors per ajudar els equips que tinguin dificultats per trobar integrants que puguin realitzar la prova de natació en aigües obertes. La borsa estarà gestionada pel Club Tintoreres, que serà l’encarregat de posar en contacte els possibles candidats amb els equips que ho sol·licitin. Els nedadors interessats a formar part de la borsa hauran d’omplir el formulari que trobaran a la web www.oncotriatlo.cat.

Per tal de convertir l’ONCOTRIATLÓ en una experiència més completa, el organitzadors han previst també diverses activitats els dies previs a la prova. El 30 d’abril es podrà participar en un simulacre o test de reconeixement, amb entrenament de tecnificació gratuït de cada modalitat. I el dia abans de l’esdeveniment, el 20 de maig, hi haurà servei gratuït de dues hores de lloguer de caiac per als participants dins de la franja horària de 9 del matí a 5 de la tarda; una sessió de briefing impartida per membres del Club Tintoreres, l’Escoleta Trail Running i SK Kayak, i una xerrada-col·loqui del caiaquista Isaac Padrós després de la projecció del documental “Kayak no límits. Menorca a cegues”, protagonitzat per ell mateix.

Més de 25 anys al servei del malalt de càncer

La Fundació Oncolliga Girona és una entitat sense ànim de lucre que va néixer l'any 2004 amb la intenció de donar un nou impuls a la tasca que la Lliga Catalana d'Ajuda al Malalt de Càncer venia fent des del 1996 per millorar la qualitat de vida dels malalts de càncer i els seus familiars de la demarcació de Girona.

Amb el pas del temps, l'entitat ha ampliat la seva mirada i ha apostat per la promoció de la salut i la sensibilització de la societat, sense oblidar la seva finalitat principal: donar resposta a les necessitats que les institucions públiques no cobreixen facilitant recursos humans i materials que contribueixin a fer més còmode la vida de les persones que pateixen una malaltia oncològica. Actualment ofereix un ampli ventall de serveis, que van des del suport psicològic fins a la fisioteràpia, passant per l'estètica oncològica, la marxa nòrdica terapèutica, el drenatge limfàtic, el banc de perruques, el préstec de material tècnic o la llar-residència al costat de l'Hospital Dr. Josep Trueta.