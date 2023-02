La Delegació de Girona de la Federació Catalana de Ciclisme ha anunciat el calendari 2023 de l'Open Girona BTT i les seves proves de promoció, la Kids Cup, en un programa de cinc dates que començarà el dia 5 de març a Vilajuïga i que un any més compta amb el suport de Càrniques Celrà, que segueix apostant pel BTT gironí. El calendari repeteix seus en relació al 2022, i tindrà una cursa cada mes entre març i juny.

El calendari complet del calendari provincial serà:

5 de març. Vilajuïga (CC Vilajuïga)

(CC Vilajuïga) 12 de març. La Jonquera (Tramuntana Xtrem)

(Tramuntana Xtrem) 16 d'abril. Castell-Platja d’Aro (CC Platja d’Aro)

(CC Platja d’Aro) 7 de maig. Quart (AE Quart de Volta)

(AE Quart de Volta) 3 de juny. Sant Hilari Sacalm (Ça-calm Express)

L'Open Girona BTT 2023 s'niciarà aquest any a Vilajuïga el proper dia 5 de març, en una seu que repetirà en la mateixa zona del circuit que els darrers anys, però que presentarà novetats. El Club Ciclista Vilajuïga, amb el suport de l’Ajuntament de Vilajuïga treballaran per donar el tret de sortida al circuit gironí amb la màxima qualitat. La Jonquera serà la seu de la segona cursa de l’Open, amb una novetat que serà el circuit específic pels més petits, en una zona propera al recorregut dels grans. Una vegada més, l’Ajuntament fronterer es bolcarà juntament amb els organitzadors del Tramuntana X-trem en donar-ho tot per rebre els participants i que passin una bona jornada de BTT.

Els horaris de les curses

Com a novetats per aquest 2023, es recupera per les categories inferiors els lliuraments de podis a Principiant i Aleví, quedant només Prebenjamins i Benjamins amb un obsequi per la participació. Com sempre hi hauran curses des de categories de Prebenjamins fins a Màster 60, amb modificacions en els horaris i en el format de les curses que es faran, per intentar buscar més equilibri entre la participació i els temps. Així com ja es va fer l’any passat es continuarà apostant per la participació dels ciclistes de categoria Infantil (M/F) a la cursa de grans. Les inscripcions a les diferents proves es podran efectuar on-line a www.ciclisme.cat fins el dimarts previ a la cursa fins a les 24 hores de la nit.

Els horaris i curses seran:

9:00 – 10:00 (15:00 – 16:00) Curses Categories Promoció

09:00 (15:00) Benjamins i Prebenjamins

09:25 (15:25) Alevins i Principiants

10:00 - 11:30 (16:00 – 17:30) Curses Open XCO 3a Cursa:

10:00 (16:00) Sub23 (F) - Elit-Màster (F)

10:01 (16:01) Cadets (M)

M50, M60

10:02 (16:02) Junior (F), Cadet (F)

Infantils (M/F)

11:30 - 13:30 (17:30 – 19:30) 4a cursa:

11:30 (17:30) Elit-Sub23 (M)

11:31 (17:31) Junior (M), M30

11:32 (17:32) M40

Dorsal únic

Com ja és habitual en els últims anys es continuarà usant el dorsal únic de BTT que serveix per a tots els opens que coordina la Federació Catalana de Ciclisme, igual que els corredors que participin a la Kids Cup també tindran un dorsal únic per fer els opens i la Copa Catalunya. També s’utilitzarà el xip, des de les categories d’Alevins i Infantils fins a Màster. Aquest xip es pot utilitzar en curses de ruta, BTT o ciclocròs.

Els horaris de control de Llicències, confirmació d’inscripcions i recollida de placa són: