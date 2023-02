Les primeres curses de 2023 a l’Alt Empordà van arrencar amb força el diumenge passat. Per un costat, 1.151 participants van prendre part a la Cursa de la Dona de l’Escala i, per l’altre, 500 a la Marxa de la Sussissa d’Espolla. La prova escalenca se celebrava per sisena vegada i va recaptar prop de 8.000 euros a benefici de la Fundació Esclerosi Múltiple (FEM), que ajuda a millorar la vida de les persones que pateixen aquesta malaltia. La cursa tenia un recorregut de 5 km i es va iniciar a la platja de les Barques.

D’altra banda, d’un caràcter competitiu era la setena edició de la cursa espollenca, de 10 km per recorregut muntanyós. Els vencedors de la Sussissa van ser el vilabertranenc Pep Pagès (40 minuts i 53 segons), vigent sotscampió de la Copa Catalana, i la llançanenca Aina Cusí (48 minuts i 12 segons). Els podis de les dues categories els van completar Hèctor Pérez i Hugo Triguero, per un costat, i Marili Yamilet Banegas i Sara Adroher, per l’altre. El dia abans, la cursaen homenatge a la salsitxa de la zona va escalfar motors amb la presentació de l’exposició dels 50 anys del CE Jonquerenc i la xerrada «Sempre hi ha un camí», amb Salvador Vilalta.