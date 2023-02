L’AE Roses B continua com a líder en solitari del grup 30 de Quarta Catalana després de golejar (6-0) el seu immediat perseguidor, el Sant Miquel de Fluvià, que deixa ara a cinc punts de distància. Aprofitant que el primer equip descansava, els rosincs van comptar amb Marcos Foraster, Nico Barreto i el davanter Alpha Diallo, autor d’un doblet de gols. El protagonista, però, va ser un dels de sempre, Nelson Rodríguez, que va anotar un hat-trick. Els fluvianencs no van tenir el dia i al minut 21 ja perdien 4-0.

Amb aquest resultat, l’Esplais es queda segon en solitari, a dos punts del Roses B. Els castellonins van superar el Vilamalla (1-0) amb un gol del pitxitxi Hossni Jelleun al minut 62 i aquest diumenge (16.30 h) visitaran el cuer Cadaqués, que segueix sense conèixer la victòria.

Per darrere seu, el Roses City B es va imposar a l’Armentera (0-1) amb un gol a les acaballes de Raul Garcia i aquest diumenge (17.15 h) a Mas Oliva rebrà el líder Roses B, que jugarà com a visitant a casa. Per la seva part, el Sant Llorenç de la Muga es va deixar prendre la quarta plaça i ara té l’ascens a vuit punts després que el Lladó li igualés el partit (3-3) tot i el doblet de gols de Quim Fàbrega.

Ajornat per falta de jugadors

Per altra banda, el partit Siurana-Base Roses B, previst per diumenge, es va ajornar abans del cap de setmana a petició dels siuranencs, que no disposaven de prou jugadors i van demanar als rosincs jugar un altre dia més endavant.