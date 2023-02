El CE L’Hospitalet es va presentar diumenge passat a Peralada dirigit pel llançanenc i fins fa pocs mesos entrenador dels peraladencs Hèctor Simón. El tècnic altempordanès ho va fer acompanyat en el cos tècnic pel terradenc Joan Sánchez. Al final, el retorn especial es va acabar convertint en amarg. Tot i avançar-se al minut 5, els riberencs van acabar perdent 2-1. El triomf, hauria col·locat l’Hospitalet en places de «play-off» d'ascens a Segona RFEF, que ara tenen a quatre punts. «És una derrota dura, el més just hauria estat l’empat», manifestava Hèctor després del partit. A la imatge, el llançanenc conversant amb el delegat i community manager del Peralada Xevi Geronès abans de començar el partit.

Estrena amb nota a Peralada

Amb els peraladencs, Hèctor va debutar com a entrenador l’estiu de 2021, en la que va ser la seva primera experiència al capdavant d'un equip amateur. En l'estrena, va salvar l'equip sense problemes i fins i tot va flirtejar amb la promoció d'ascens a Segona RFEF fins a la recta final. A l'estiu passat, l'altempordanès va iniciar un nou repte amb el conjunt riberenc. El llançanenc, que ara té 38 anys, es va retirar fa dues temporades com a futbolista després de vestir les samarretes d'equips com l’Espanyol, el Racing de Ferrol, el Girona, la Cultural Lleonesa, el Benidorm, el Castelló, el Sabadell, l’Oviedo i l’Olot i futbol base del Peralada i Figueres, entre altres.