La Unió Esportiva Figueres, equip de Primera Catalana, ha anunciat el tercer reforç del mercat d’hivern, Ousman Touray. El davanter gambià, de 26 anys, començarà una segona etapa a la Unió després d’haver vestit els colors blanc-i-blaus dues temporades (2019-2021). El ràpid davanter maresmenc va disputar un total de 52 partits i va marcar 8 gols en els dos cursos que va estar a Vilatenim, a Tercera RFEF. Actualment, ‘Us’ es trobava sense equip després de deixar el San Cristóbal, de Tercera RFEF, a l’estiu passat.

L’ex de l’Ascó, Llagostera i Vilassar de Mar, entre altres, explica que torna a Vilatenim un any i mig després “per ajudar en tot allò que pugui perquè el club pugui aconseguir els seus objectius”. El nou reforç unionista valora que “fa pocs mesos el Figueres em va obrir les portes per recuperar-me quan vaig tornar lesionat d’haver estat jugant a l’estranger. Tenia dubtes i dificultats d’on podria recuperar-me i la Unió em va deixar tractar amb els seus fisioterapeutes, entrenar a les seves instal·lacions i amb l’equip fins que estigués bé. Em va semblar un gest bonic per part del club”.

Ousman és el tercer fitxatge del mercat d’hivern després de Ian Doré (Peralada) i Toni Gamell (Badalona Futur) i si l’entrenador Arseni Comas ho considera oportú podrà debutar aquest diumenge (12 h) al camp del Mollet del Vallès.