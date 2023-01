Espolla ja ho té tot a punt per a celebrar la setena edició de la Marxa de la Sussissa. La prova, de 10 quilòmetres de distància i amb un desnivell de 350 metres, segueix el recorregut habitual i té un programa de doble jornada que acull diverses activitats paral·leles, entre les quals destaca la presentació pública de l’exposició dedicada als 50 anys del Centre Excursionista Jonquerenc. L’obertura de la mostra tindrà lloc, aquest dissabte 28 de gener, a la Fraternal, on entre les cinc de la tarda i les nou del vespre es podran recollir els dorsals.

El mateix dissabte, a dos quarts de set, hi haurà la xerrada «Sempre hi ha un camí», amb Salvador Vilalta, l’ultracorredor català que oferirà un perfil de les seves aventures atlètiques i el seu esperit de superació. «També aprofitarem per a recollir productes per al Banc dels Aliments, ja que en aquest món de les curses hi ha molta companyonia i solidaritat, i la Marxa de la Sussissa és una bona ocasió per a demostrar-ho», apunta Jordi Pijoan, portaveu de l’organització.

La sortida de la cursa tindrà lloc diumenge, a les deu del matí, des del camp de l’Era d’Espolla. Les inscripcions s’han de fer al portal marxadelasussissa.wixsite.com. Els federats han de pagar 10 euros, els no federats 12 i els menors de vuit anys, 8. L’organització ofereix un pica a pica després de les activitats de dissabte, avituallament a mig camí de la cursa i torrada amb sussissa a l’arribada, a més de la samarreta oficial de la Marxa. El DJ Tassis animarà la festa esportiva.