FC l’Escala i UE Figueres viuran el duel altempordanès de Primera Catalana amb aspiracions molt elevades. El partit es jugarà aquest diumenge (16.30 h) a l’Estadi de Vilatenim, que estrenarà la nova gespa artificial. Els escalencs són els líders indiscutibles del grup des del primer dia mentre que els figuerencs, més irregulars, busquen des de la segona posició reenganxar-se en la lluita pel títol. La distància entre ambdós equips és de 8 punts quan encara no s’ha arribat al final de la primera volta. L’enfrontament es preveu més transcendental pels blanc-i-blaus que pels blaugranes. I és que només hi ha una plaça d’ascens directe a Tercera RFEF i els cinc següents classificats competiran a la nova Superlliga catalana, situada entre Tercera RFEF i Primera Catalana.

Comas i Sala, vells coneguts

L’Escala d’Arnau Sala busca l’estocada definitiva per deixar, més lluny, el seu principal rival directe, mentre que el Figueres d’Arseni Comas té l’opció de retallar punts i reenganxar-se. Els dos entrenadors es coneixen des de fa temps. Van coincidir per darrer cop fa un any quan, a la Unió, Arnau era l’entrenador del juvenil B i Comas el director esportiu del futbol base. Però l’etapa que van viure més intensament va ser a la temporada 2001/02, quan Comas era el tècnic ajudant de Pere Gratacós i Arnau jugador del Figueres que va fer història, arribant fins a les semifinals de la Copa del Rei com a equip de Segona B.

Sobre la gespa, també es coneixen un grapat de jugadors, amb passat al club rival. Marc Bech, Pol Bastidas i Nil Congost jugaven a la Unió la temporada passada –Marc Marí i Galder Oronoz ho feien en el juvenil– i homes com Quimo, Henry i Marçal Sáenz també s’han enfundat la blanc-i-blava. Un dels ex, Bech, explica que «serà un partit molt igualat i vital per nosaltres si volem aspirar a lluitar per l’ascens. Estem en una dinàmica molt bona i la volem allargar. El Figueres, tot i un inici complicat, està demostrant que també lluitarà per estar a dalt». El migcampista de Terrades recorda el seu pas per la Unió com «una etapa força complicada perquè em vaig lesionar; el club sempre em va recolzar i ajudar en tot el procés de recuperació».

«L’Escala encaixa pocs gols»

Al bàndol contrari, Quinti, Albert Genís, Ayoub Jaaidi i Jam Baldeh eren a l’Escala fins fa uns mesos, i Pepu Soler també havia estat blaugrana anys enrere. El central unionista Albert Genís considera que «no és una final perquè encara quedarà molta lliga, però una victòria seria important per retallar punts i per la moral. Serà un partit complicat, l’Escala encaixa pocs gols». El defensa de Figueres recorda que «l’any passat vam fer un gran any amb l’Escala, hi vaig estar molt a gust, però ara em toca defensar els colors de la Unió i intentarem guanyar el màxim de partits possibles fins al final de lliga».

Tretze temporades després

El darrer cop que Figueres i l’Escala es van trobar en un partit de lliga va ser a la temporada 2009/10, a Primera Regional. Aquell Figueres-L’Escala del 20 de setembre de 2009 va acabar 4-1 i al final de l’exercici els figuerencs assolirien l’ascens a Regional Preferent com a campions. El duel es va jugar al camp del Far (avui convertit en aparcament de vehicles) perquè, com ara, Vilatenim estava canviant la gespa.

Triomfs abans de veure’s

L’Escala i Figueres arriben al derbi en dinàmica positiva i animats pels resultats del diumenge passat. Els escalencs van fer valer la seva condició amb un triomf clar a Caldes de Montbui (0-3) amb gols de Fortu (15’), Maha (44’) i Henry (89’) i amb un immens Nacho Ferretti sota els pals. Els figuerencs van obtenir una victòria transcendental al camp del Granollers (0-1), a qui prenen la segona plaça, gràcies a un solitari gol de cap de Josu Currais en el minut 86. Ambdós conjunts van fer debutar jugadors juvenils: Jan Artacho a l’Escala i Marc Pouget al Figueres.