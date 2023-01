L’Agrupació Esportiva Roses s’ha col·locat com a líder de Segona Catalana amb els mateixos punts que el Begur després de superar-lo (2-1) el diumenge passat a Mas Oliva amb un doblet de gols del pitxitxi Ali Gueye i amb un penal aturat inclòs per Gianni Muscolino quan el resultat era de 2-0. Els d’Èric Pérez han guanyat cinc dels últims sis partits i presenten la candidatura per assolir l’ascens a Primera. Qui també pugna per pujar és la Jonquera, tot i que es va veure frenat al camp de la Marca de l’Ham (2-1). Els figuerencs es van endur el tres punts amb gols de Nico Ortega i del nouvingut Ilyass, en el dia que tornava André Mabil procedent de l’Empuriabrava-Castelló. Els de Jose García, que havien capgirat el 0-1 de Ridu, deixen la cua del grup amb el segon triomf seguit.

Per contra, l’Empuriabrava-Castelló i el Viladamat van perdre els seus partits per 2-1. Els de Xavi Agustí al camp del Sant Jaume de Llierca-Olot B amb gol de Diego Soria, i els de Botxi davant el Porqueres amb diana de Joel Casado.