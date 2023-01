Exclusiva! Amb aquesta paraula, que tantes vegades utilitza Josep Pedrerol al seu programa ‘El Chiringuito’, anunciem el fitxatge del popular periodista per Prensa Ibérica. 2023 portarà a tots els lectors de Prensa Ibérica un extraordinari regal: la col·laboració setmanal de Pedrerol a tots els diaris del grup. El comunicador, que porta gairebé quatre dècades de professió (va començar als 19 anys a Radio Barcelona), inicia la setmana vinent la seva vinculació professional amb Prensa Ibérica. Pedrerol tindrà dues finestres dins de les 25 capçaleres del grup: un vídeo els divendres a les edicions digitals i un article d’opinió els dilluns a les edicions de paper.

Amb el seu particular estil, el director i presentador del programa nocturn ‘El Chiringuito’ i de l’informatiu esportiu de migdia ‘Jugones’ (des de fa unes setmanes exerceix també com a director d’Esports de ‘La Sexta’), acostarà la seva visió de l’actualitat esportiva a tots els lectors de Prensa Ibérica. Com és habitual, Pedrerol parlarà i escriurà amb aquesta naturalitat no exempta de polèmica que l’ha catapultat a ser líder d’audiència absolut amb els seus programes.

Aquest 2023, ‘El Chiringuito’ celebra el seu desè aniversari a Atresmedia. És un èxit sense precedents la longevitat d’aquest programa. A què ho atribueix?

Som un mal necessari (riu). Som, al mateix temps, un programa molt volgut i molt criticat. Ens hem convertit en un punt de trobada. La clau és renovar-se. ‘El Chiringuito’ és un fenomen social, no sols un programa de televisió. La gent jove té hàbits diferents de consum i havíem d’acostar-nos a ells. Estem millor que mai perquè ens divertim més que mai.

Quin Pedrerol veurem en aquesta col·laboració amb Prensa Ibérica?

Veurem al Pedrerol que va de cara, que diu el que pensa. Em ve de gust molt vincular-me a Prensa Ibérica perquè sé que és un grup que em donarà llibertat. És una aposta valenta per part de Prensa Ibérica perquè sé que sóc políticament incorrecte i que incomodaré amb algunes de les meves opinions. Vull acostar-me als lectors i que ells em contestin i m’interpel·lin.

El seu fitxatge per Prensa Ibérica és un nou repte en la seva carrera?

És una gran aventura. Prensa Ibérica és un grup molt fort, molt potent, representa el diari de proximitat, el diari de la comunitat. I a mi em ve de gust molt acostar-me a tots els racons d’Espanya a través d’aquests 25 mitjans. El futbol serà un punt de trobada per a tots, amb Barça i Madrid com a clars exponents.

Vostè és culer. Com veu al Barça aquesta temporada? Confia en Xavi com a entrenador? I en Laporta com a president?

Jo dic que sóc culer però hi ha molta gent que no s’ho creu (riu). Confio en Xavi perquè hi vull confiar. Els culers ens hem agafat a Xavi com a referent del millor Barça de la història. Si l’entrenador fos un altre, l’hauríem picat després de la segona eliminació consecutiva en la fase de grups de la Champions. Amb Xavi tindrem més paciència. El joc de l’equip no és encara el que ens esperàvem i desitjàvem, cal donar-li confiança. Pel que fa referència a Laporta, crec que ho està fent bé. A vegades ha generat massa il·lusió i això provoca frustració. Qualsevol expert en publicitat et dirà que Laporta és un geni del màrqueting. Tenia una missió molt complicada i amb les ‘palanques’ i els fitxatges està ressuscitant el club.

Sent barcelonista, com valora els èxits del Reial Madrid, especialment a la Champions?

El Madrid té una cosa especial que enveja el Barça i envegen tots els culers. És aquest ADN que li permet guanyar qualsevol partit encara que vagi perdent 2-0 a cinc minuts del final. Té velocitat, canvis de ritme i aquesta fe indestructible que enfonsa als rivals i deixa muts a entrenadors com Guardiola.

L’acusen de tenir fil directe amb Florentino Pérez. És veritat?

No tinc fil directe amb Florentino. Tinc proximitat amb gent que té informació. Acostar-se a la font és l’obligació de tot periodista. Però sí que és veritat que tinc bona relació amb ell. Jo fa molts anys vaig començar a Canal + entrevistant els presidents a les llotges. D’aquella època només queden Florentino Pérez i Cerezo. Per això hi tinc bona relació. Però no em fa els guions (riu).

Doni’ns el seu pronòstic. Qui guanyarà LaLiga? I la Champions?

LaLiga la guanyarà el Barça. És el seu gran objectiu. Se centrarà en això enguany. I el Madrid barallarà per la seva quinzena Champions, és la seva prioritat.