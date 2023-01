Julià Naranjo és des d’aquesta setmana el nou entrenador de l’equip sènior del Girona Escola de Futbol Sala, rival del Futbol Sala Vilafant a la lliga de Divisió d'Honor. El català, de 62 anys i amb una àmplia experiència a les banquetes, debutarà aquest dissabte al pavelló de Palau-sacosta contra el Lloret en partit corresponent a les semifinals de la Copa Girona -l'altre semifinal la juga el FS Vilafant contra el Sant Julià de Ramis. El club s’ha decidit per un canvi de rumb amb l’objectiu de disposar de més garanties per lluitar per l’ascens a la Tercera Divisió i ha arribat a un acord amb Jordi Castejón, el tècnic sortint, donant així per acabada una etapa. L’equip ocupa actualment la tercera posició del grup 1 de Divisió d’Honor Catalana. Després de nou jornades ha sumat 19 punts.

Naranjo, nascut a Centelles però els últims anys vinculat a Girona per motius laborals, ha sigut jugador de futbol sala i també ha fet d’entrenador des de fa més de dues dècades. A la Primera Divisió, ha dirigit el FS Martorell (2004-2006) i l’Azkar Lugo (2007). També ha sigut seleccionador català absolut (2008-2009). L’any 2006 va rebre el premi al millor entrenador de la Lliga Nacional de Futbol Sala (LNFS) i també va ser designat com el millor tècnic nacional per l’Associació Nacional d’Entrenadors d’Espanya (ANEFS). Ha entrenat l’AE Centelles a la Segona Divisió B (2014) i el seu equip femení a Primera Divisió Estatal (2013), al mateix temps que ha exercit de director esportiu de l’entitat. És fundador del Futbol Sala Vic i n’ha ocupat el càrrec de president (2015-2018).

Julià Naranjo encara aquesta nova etapa “amb il·lusió i moltes ganes” i explica que “quan el club es va posar en contacte amb mi per fer-me una proposta, no m’ho vaig pensar gaire perquè a tots aquells a qui ens agrada el futbol sala, sempre tenim ganes de tornar-hi. A més a més, trobo que el projecte és molt interessant”. Aquesta mateixa setmana ja ha dirigit el seu primer entrenament i s’ha posat al capdavant d’una plantilla que té l’objectiu d’intentar lluitar per ascendir de categoria. “Tots volem competir al màxim i sempre ens agrada pujar de divisió. De moment, el primer que vull fer és conèixer la competició i també els jugadors, encara que amb alguns d’ells ja hi he coincidit o m’hi he enfrontat. Valorarem el proper rival i treballarem per afrontar aquest partit. I així ho anirem fent, setmana rere setmana”, afegeix.

El Girona EFS compta amb prop de 120 jugadors repartits en un total de 14 equips. El primer equip està establert a Divisió d’Honor catalana, la cinquena categoria de futbol sala, i aquest curs el club ha estrenat un equip femení. Fundat el 2014, encara la present temporada 2022-2023 amb un pressupost proper als 80.000 € i l’últim estiu va organitzar la 7a edició del Campus Esportiu.