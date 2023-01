L'Ajuntament de la Jonquera ha resolt recentment la nova convocatòria anual de subvencions destinades a promoure les activitats esportives al municipi. En total, s’han concedit sis ajuts, que ascendeixen a 42.000 euros. Les sis entitats esportives beneficiàries han estat ACEJ La Jonquera - Secció Natació, Club Tennis Taula Albera, Centre Excursionista Jonquerenc, Club Patí Jonquerenc, Patinatge Artístic la Jonquera i Unió Esportiva la Jonquera. «Cada any, impulsem aquesta convocatòria de subvencions, perquè fomentar la pràctica esportiva i els hàbits saludables al municipi és una de les nostres prioritats com a equip de govern. Paral·lelament, volem fer costat a les entitats locals i acompanyar-les en els seus engrescadors projectes per a dinamitzar la vida esportiva de la Jonquera», afirma el regidor d’Esports, Jordi Picornell.

A principis del passat mes d’octubre, el consistori jonquerenc va posar en marxa la nova convocatòria anual de subvencions, on hi van poder participar les entitats esportives sense ànim de lucre de la Jonquera, que estiguessin legalment constituïdes i que haguessin formalitzat la seva inscripció al Registre d’Entitats de la Direcció General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya. De la mateixa manera, segons les bases de la nova convocatòria anual de subvencions, es demanava que les entitats esportives jonquerenques formessin part de les respectives federacions esportives i que participessin en les diferents competicions que les federacions esportives celebressin. Com a les darreres edicions de la convocatòria anual de subvencions, cada entitat podia rebre una subvenció de fins al 90% de les despeses justificades amb un màxim de 9.000 euros. Enguany, en aquest cas, ACEJ La Jonquera - Secció Natació ha rebut un ajut de 9.000 euros, Club Tennis Taula Albera ha rebut un ajut de 1.825,21 euros, Centre Excursionista Jonquerenc ha rebut un ajut de 7.846,46 euros, Club Patí Jonquerenc ha rebut un ajut de 9.000 euros, Patinatge Artístic La Jonquera ha rebut un ajut de 5.328,33 euros i Unió Esportiva La Jonquera ha rebut un ajut de 9.000 euros. Així doncs, el consistori jonquerenc ha subvencionat despeses com les fitxes i les llicències dels esportistes, monitors i entrenadors, la participació en competicions esportives i jocs escolars, la contractació d’assegurances per part dels clubs, l’adquisició de material esportiu, la realització d’escoles esportives i els desplaçaments col·lectius, entre altres. Com a requisit, s’establia que totes les activitats s’haurien d’haver portat a terme entre l’1 de setembre de 2021 i el 31 d’agost de 2022.