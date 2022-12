El Peralada és cinquè de Tercera RFEF, en places de promoció d'ascens a Segona gràcies a la solidesa defensiva, però també per l'encert golejador dels seus davanters. Marc Nierga i Sergi Solans es reparteixen 14 gols (8 del garrotxí i 6 del lleidatà) i s'han convertit en la parella del grup més letal. Nierga és, a més, el pitxitxi en solitari amb un gol d'avantatge respecte a Velillas (Muntanyesa), Eslava (Castelldefels) i Paredes (Vilassar de Mar).

Pau Miguélez, Joel Arimany, Coro, Marc Mas, Aleix Feixas o Robert Fernández són alguns killers que han tingut els verd-i-blancs durant l'última dècada i Nierga va en camí d'entrar a la llista. «No soc de mullar-me en xifres, però a principi de temporada em vaig proposar arribar als 15 gols i de moment vaig pel bon camí», explica el davanter de 30 anys de la Canya, que està recuperant el somriure després que l’any passat només va poder jugar quatre partits amb l’Alzira per una lesió al genoll. «Estic tornant a gaudir a base de minuts i cada dia que passa em noto amb millors sensacions i forma física», subratlla.

Nierga va arribar a jugar a Segona A amb l'Alcorcón, però a on s'ha forjat com a jugador és a Segona B, amb equips com el Guijuelo, Lleida, Olot, Langreo, Ebro, Calahorra o Alzira, entre altres. Al seu costat, Sergi Solans també s'ha destapat en el seu primer any com a amateur. El lleidatà, de 19 anys, està cedit pel Girona i el curs passat el va acabar a Divisió d'Honor. Ve avalat per Àlex Marsal, segon entrenador del Peralada i que prové del futbol base blanc-i-vermell. «Em sento molt còmode al Peralada, la Tercera RFEF va molt bé per començar el camí del futbol amateur». Solans duu 6 gols, però no vol marcar-se una xifra final: «Intentaré marcar els màxims gols possibles per poder ajudar a l’equip».

Descarten que Nierga marxi

Els números de Nierga ben segur que no passen desapercebuts, però l’entrenador del Peralada, Miquel Àngel Muñoz, no vol sentir a parlar d’una possible sortida durant el mercat d’hivern. «No tinc por que Nierga marxi, penso que ell ho té claríssim. Està en plena fase de recuperació del seu futbol i a Peralada hi està molt a gust i còmode. Crec que el tindrem, com a mínim, fins a final de temporada». El mateix Nierga tranquil·litza a l’afició peraladenca: «No contemplo marxar, estic molt a gust a Peralada i la meva intenció és seguir i centrar-me en fer una bona temporada en l’àmbit col·lectiu i personal». El Peralada, doncs, té gol per estona per seguir mirant de reüll la Segona RFEF.