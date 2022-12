El porter Ian Doré (Figueres, 16-6-2002) ha canviat el CF Peralada per la UE Figueres, convertint-se en el primer fitxatge del mercat d’hivern dels figuerencs El rosinc, de 20 anys, prové del conjunt peraladenc, de Tercera RFEF, amb qui aquesta temporada encara no havia pogut debutar. Doré va jugar el curs passat a Primera Catalana amb la Jonquera -cedit pels peraladencs- i competirà per un lloc a la porteria amb Quinti, pendent de l’abast de la lesió muscular que va patir contra el Banyoles, i amb Mario Mendoza. Coneix Vilatenim perquè hi va jugar a les categories cadets i juvenils.

Doré explica que fitxa pel Figueres “per créixer com a jugador i com a persona. Vull intentar tenir més minuts dels que he tingut aquesta temporada” i es defineix com “un porter amb personalitat, caràcter i amb bon joc aeri”. El porter altempordanès també es va formar al planter del Base Roses i del Peralada i estarà a punt per anar convocat en el primer partit de l’any contra el Mataró, el 8 de gener.