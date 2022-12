El pavelló Joel González de Vilafant celebra aquest any els seus 10 anys d’història. Un equipament esportiu que ha permès que el municipi hagi experimentat un gran creixement esportiu, tant pel que fa a clubs esportius com també a activitat esportiva.

Per commemorar i explicar l’impacte que ha tingut el pavelló per l’esport vilafantenc, des de l’Ajuntament s’ha fet un vídeo on es recorda com va ser la seva construcció i també prenen la veu les diferents entitats esportives que gràcies a aquest equipament han pogut fer gran el seu esport o la pràctica esportiva.

«No puc dir que tenir el pavelló sigui una fita aconseguida, sinó un inici perquè Vilafant pugui gaudir i gaudeixi d’una gran zona esportiva de qualitat, molt viva i en creixement tal i com es pot veure en el reportatge», destaca el regidor d’esports César González.

El vídeo mostra des de fotografies antigues que mostren com estava l’equipament ara fa 10 anys fins al dia a dia esportiu del pavelló que, a més d’acollir els diferents clubs, disposa d’una sala de fitness i també espais on es realitzen classes dirigides. Sumades a l’entorn exterior del pavelló, amb les pistes de pàdel i l’espai Àgora recentment estrenat l’any passat, completen aquest l’eix esportiu del municipi.