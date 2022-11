Gigg Simms i Voice Winters, si no es té en compte el breu pas de Batman Holmes, van ser els dos primers americans d’aquell Valvi que a finals dels 80, a Primera B, somiava a fer el salt a l’ACB. La temporada 1987/88 l’aposta per l’ascens era total i per fer oblidar Winters el club va apostar per un Jimmy Wright amb àmplia experiència a la màxima categoria, bàsicament al Breogán. L’aler-pivot, que va fer parella amb Simms per celebrar l’ascens a l’elit a les ordres de Guifré Gol, i compartint equip amb Pujols, Epi I, Montes i Manolo Álvarez, entre d’altres, ha mort als 63 anys segons ha anunciat el seu fill, Devin, a les xarxes socials.

Wright, un dels herois d’aquell primer salt de Girona a l’ACB el 7 de maig de 1988 contra el Cajamadrid, abans del que va viure’s el 19 de juny passat amb protagonisme per al projecte de Marc Gasol, va ser un dels únics tres jugadors que van continuar a l’elit. Els altres dos, Epi i Álvarez. Es va fitxar Joan Maria Gavaldà d’entrenador, tot i que no va acabar la temporada i va ser rellevat per Rafel Mora. El Valvi va baixar (i es va poder mantenir perquè va comprar la plaça que restava de la fusió entre l’Espanyol i el Granollers), i Wright, en un any amb molts problemes, va ser tallat després de 28 partits i substituït per Willie Jones, que tampoc va ser solució per evitar el desastre esportiu.

L’aler-pivot va arribar a Palau com una aposta guanyadora, sobretot a Primera B. Ja s’havia convertit en una llegenda del Breogán (precisament rival diumenge que ve del Bàsquet Girona). Però l’aterratge a Espanya l’havia fet la temporada 1983-84 via el Peñas d’Osca. Ha sigut el seu fill qui ha anunciat la mort de Jimmy Wright a través de les xarxes socials. El californià, que va néixer el 28 de març del 1959, va militar a l’equip gallec, l’Osca i el Girona a l’elit i va participar en la pel·lícula del càntabre Mario Camus La vieja música, convertint-se en un dels protagonistes principals.

El record del fill

«Vas ser gran a la vida i ho seguiràs sent al cor de molta gent on vas deixar empremta. Vola tan alt com ho feies a la pista. T’estimo, pare», ha escrit Devin Wright a les seves xarxes socials. La seva última aparició pública va ser l’octubre del 2019, quan va rebre un homenatge del Pazo de Deportes de Lugo en un partit de la LEB Or amb l’Oviedo, on jugava el seu fill, que va néixer a Lugo i també va militar al Breogan.

Fuiste grande en vida y lo seguirás siendo en el corazón de mucha gente en la que dejaste huella, vuela tan alto como lo hacías en la cancha, te quiero papà! 🙏🏽♥️💪🏾 🏀 pic.twitter.com/YFpGfKTvC2 — Devin Wright (@devinwright86) 28 de noviembre de 2022

Wright va disputar 124 partits de l’ACB, 55 amb el Breogan, 41 amb l’Osca i 28 amb el Girona, i va fer una mitjana de 22,7 punts i 9,6 rebots en 39 minuts jugats per matx. En un d’aquests partits, amb el Breogan contra el Saragossa el 21 de desembre del 1985, va anotar 46 punts, segons les dades de l’ACB, tot i que el seu equip va acabar perdent 91-86. Amb el Valvi Wright, segons les dades de l‘ACB, hi va disputar 28 partits a la màxima categoria, equivalents a 1.070 minuts de joc i 591 punts. L’ACB, en nom de tots els seus clubs, ha emès una nota de condol recordant els equips per on va passar Wright i els seus millors números.