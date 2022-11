Abu Dhabi ha estat l'escenari de l’últim Gran Premi, no només de la temporada, sinó també del 4 vegades Campió del Món, Sebastian Vettel, que s'ha retirat, després de 12 anys de grans resultats a la Fórmula 1.

També Nicholas Latifi deixa la competició, com Daniel Ricciardo, encara amb la probabilitat d'esdevenir pilot reserva de Red Bull, i Mick Schumacher, a qui l'equip Haas ha decidit no renovar per la temporada vinent. Nico Hülkemberg es quedarà la plaça que deixa l'alemany, com Alonso es quedarà el seient que deixa Vettel. Gasly passarà a ser de l'equip Alpine, i al darrer seient vacant, a Williams, hi pujarà un rookie, Logan Sargeant, provinent de la Fórmula 2.

Verstappen defensava la pole, amb ‘Checo’ al darrere, i els dos Ferrari lluitant contra Hamilton per la tercera plaça. Leclerc ho havia aconseguit, però en el torn de Sainz, l'espanyol buscava l'interior, gairebé es posaven en paral·lel i el britànic sortia per fora de la pista. Però la FIA ha considerat que el Ferrari estava al davant, i ha demanat el canvi de posicions. Russell per la seva banda, patia amb Norris, que li havia passat al davant, i amb Ocon, que li volia prendre la plaça. Però els dos Silver Arrows han avançat a finals de recta a Sainz i Norris, com si es tractés d'una jugada coordinada.

Vettel es mantenia a la novena plaça amb Alonso just darrere, però atacant a l'Alpine d'Ocon a la vuitena.

A la volta 9, Hamilton ha baixat el ritme, queixant-se de pèrdues de potència, i el seu company d'equip ha passat al davant.

A la volta 14, Ocon ha entrat, deixant Vettel i Alonso en aire net, i dues voltes més tard, s'hi han afegit els homes de davant. Pérez, ha caigut entre l'Aston Martin i l'Alpine, i provant d'avançar a Vettel, l'alemany li ha guanyat la partida, i ha deixat el Red Bull atrapat durant una volta, fins que el mexicà ha aconseguit posar els pneumàtics en temperatura, i ha guanyat la posició. Russell també ha entrat al box, però sortint amb un unsafe realese que li costaria 5 segons de penalització.

La lluita per recuperar les posicions ha augmentat d'intensitat en sortir Alonso a la dotzena, entre Tsunoda i Bottas, que s'han arribat a posar en paral·lel a la recta. Mentrestant, Vettel ha buscat una estratègia a peu canviat i ha allargat la seva primera i única parada fins a la volta 27. Una volta més tard, Alonso entrava a box per retirar el monoplaça.

Amb 20 voltes de cursa per endavant, Pérez entrava a box, i Leclerc feia el contrari. Semblava que Leclerc es passava a l'estratègia d'una parada, mentre que Pérez remuntava posicions. Però Hamilton li ha complicat la tasca en un parell de voltes, fins que el mexicà finalment ha consolidat el tercer esgraó del podi. Però li calia arribar encara a Leclerc, i avançar-lo, per poder atresorar la segona plaça al mundial.

A la volta 39, però, ha arribat un ensurt quan Latifi i Schumacher han topat al mur, però sense més conseqüències que una bandera groga i una parada a box per al Canadenc.

De nou al davant, Hamilton perdia el ritme amb l'alta degradació de pneumàtic, i Sainz s'apropava just pel darrere, amenaçant, que no ha dubtat a passar al davant. Just llavors, el britànic ha tingut un problema amb les marxes del cotxe i el sistema hidràulic, i s'ha vist forçat a retirar-se.

A la lluita pel subcampionat, 'Checo' sortejava els cotxes doblats i millorava tots els cronos, però no ha estat suficient per atrapar al monegasc, que ha signat el subcampionat de constructors, i Leclerc el de pilots.

Verstappen ha signat així, la seva quinzena victòria aquesta temporada, seguit de Leclerc i Pérez. Fora del podi, Sainz i Russell, seguits de Norris, Ocon i Stroll, amb Ricciardo i Vettel tancant els punts. Tsunoda, Zhou i Albon arribaven just darrere, seguits de Gasly, Bottas i Schhumacher, amb Magnussen tancant la classificació.

Els canvis han estat clau en aquest final de temporada, però alhora, posen les primeres pedres per l'any vinent, que, com marca l'esport, ben segur serà ple d'emoció, i sens dubte, la velocitat que caracteritza la Fórmula 1.