Des de molt jove, Gisa Rodrigues havia tingut anorèxia nerviosa, «estava molt i molt prima i no m’acabava d’agradar mai el meu cos», però ara fa cinc anys va conèixer un culturista que li va suggerir que podria provar de fer peses. I aquella recomanació li va canviar la vida. Nascuda al Brasil, Rodrigues fa prop de vint-i-cinc anys que viu a Figueres i ara, cinc anys després del consell d’aquell culturista, s’acaba de proclamar campiona del món de fisioculturisme. Amb quaranta-dos anys, i poc més de 50 quilos quan està «fina» per competir, Gisa Rodrigues té el mèrit afegit que acaba de deixar enrere una greu lesió a l’esquena que la va obligar a passar pel quiròfan perquè li posessin una pròtesi. Pocs mesos després de sortir del quiròfan, l’esportista, que s’entrena al Gimnàs Trim de Figueres, tornava a competir, i a proclamar-se campiona del món, en un esport que té clar que «em va canviar la vida, em va salvar de l’anorèxia».

El diumenge 6 de novembre, Gisa Rodrigues va guanyar el mundial disputat al Maresme, a Santa Susanna, en la modalitat de «Bikini Fitness». Feia tot just un any i mig, que els metges li havien posat una pròtesi a l’esquena per solucionar el trencament d’un disc de la columna vertebral. «No està clar com em vaig trencar, potser entrenant o pel desgast, perquè ja tenia quaranta anys i els ossos no són iguals...», reconeix Gisa Rodrigues que no sabia si podria tornar a dedicar-se al fisioculturisme després d’haver-se hagut de posar una pròtesi. «Al cap de trenta o quaranta dies de la cirurgia, em va picar el cuquet i vaig anar a provar, vaig veure que podia i, mig any més tard, tornava a sortir a competir internacionalment». Abans de lesionar-se, i de l’aturada per la Covid, Gisa Rodrigues ja havia aconseguit molts èxits en un esport que, com qui diu, acabava de descobrir gràcies a la recomanació d’aquell culturista que li havia aconsellat com, potser, podria sentir-se millor amb el seu cos després d’anys veient-se massa prima. «El 2018 va ser un boom, ho vaig guanyar tot, sortia a competir cada quinze dies i guanyava», recorda Gisa Rodrigues que, fa més de vint anys, va arribar per primer cop a Figueres per una oferta de treball a l’Hotel Golf Peralada i no s’ha tornat a moure més de l’Alt Empordà.

Ara bé, entre els seus espectaculars resultats d’abans de la Covid i de la lesió a la columna no hi va haver un títol mundial com el que Gisa Rodrigues va guanyar fa dos diumenges a Santa Susanna. Si, en el passat, el treball amb peses i el fisioculturisme li van permetre deixar enrere l’anorèxia nerviosa, ara també ha oblidat de manera molt ràpida la lesió a la columna vertebral. «Els metges estan sorpresos de com vaig poder tornar a aixecar peses i tornar a competir en tan poc temps... Només feia sis mesos de l’operació i vaig anar a un internacional acabant tercera», explica Gisa Rodrigues que, després d’una sisena posició en el Campionat d’Europa i d’una setena en l’Arnold Classic de Sevilla, va decidir canviar de preparador. La figuerenca sempre s’ha preparat al Gimnàs Trim, però sota la supervisió d’un especialista extern per a les competicions de fisioculturisme. Després del setè lloc a Sevilla, Rodrigues va començar a treballar amb Jesús Quintana que, des de Cantàbria, li marca unes rutines d’entrenament i d’alimentació que han donat resultats immediats. «Amb un mes m’ha canviat el cos per guanyar el mundial, des que treballo amb ell vaig aconseguir la plata en el Campionat d’Espanya i, quinze dies després, la victòria en el Campionat Mundial», detalla la figuerenca que, normalment, entrena «una hora o una hora i mitja al dia» al Gimnàs Trim i «ja està, no cal més». «I tot sense cap mena de química, no prenc res, em poden fer la prova que vulguin que tinc el cos net», afegeix per als més malpensats i al voltant dels perjudicis que envolten un esport que «a mi m’ha canviat la vida; el recomano molt, perquè mentalment és molt bo per com et fa sentir a tu mateixa».