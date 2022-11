George Russell ha tancat la seva primera victòria a la F1,i ha tornat a Mercedes al primer esgraó del podi, després de mantenir la posició que havia aconseguit a la Sprint Race.

La sortida del Gran Premi de Brasil ha estat neta al capdavant, amb els dos Mercedes mantenint posicions i els dos Red Bull just darrere. A Leclerc, però ha tingut problemes amb Norris, que ha aprofitat l'avantatge que li brindaven les seves gomes toves sobre els medis del monegasc, per arrabassar-li la cinquena posició.

El primer Safety Car ha sortit just després, quan Ricciardo ha topat amb Magnussen, tot i que ni tan sols provava d'avançar-lo. Però ha tocat el Haas, fent trompejar ell danès, que ha topat amb el McLaren de l'australià i l'ha dinamitat cap a les proteccions.

Més enrere, Vettel escalava a la vuitena pulsió i Schumacher aconseguia la desena.

En la rellançada, Verstappen ha mantingut l'exterior a Hamilton, però el britànic no ha deixat espai a l'holandès, i els dos han xocat. El britànic començava a caure posicions a causa del toc, de la mateixa manera que l'holandès, que posteriorment ha entrat a box. Ha estat llavors quan Norris ha entrat una mica passat de frenada, i Leclerc ha topat amb el McLaren. El britànic, però ha pogut mantenir-se en pista, en la tercera posició, mentre el monegasc ha acabat contra el mur i veient-se obligat a entrar a box. Tot i això, s'ha reincorporat a la cursa, i no ha estat necessària l'acció del Safety Car.

Hamilton no ha trigat a començar a remuntar posicions, atrapant a Vettel, que atresorava la cinquena posició, i unes voltes després també a Norris. Sainz, per la seva banda, provava d'acostar-se a Pérez, que es mantenia a un segon i mig del primer.

Alonso ha estat el primer a parar per canviar pneumàtics, unes voltes abans que Vettel avancés a Norris. Sainz també s'ha vist obligat a parar en la volta 18 a canviar pneumàtics, a causa d'un sobreescalfament dels frens, ja que els mecànics de Ferrari hi havien detectat un tear off. A la volta 22 ha parat el seu company, que tampoc semblava content amb els medis. Pérez faria el propi dues voltes més tard, assumint molts riscos per mantenir la posició. Just a la mateixa volta, també ha entrat Verstappen a complir la penalització de cinc segons que la FIA li havia imposat per l'incident amb Hamilton a la rellançada.

Vettel també parava per posar rodes medies, i a Mercedes cridaven a Hamilton per posar el mateix compost.

La cursa ha baixat d'intensitat entre les parades, amb només pocs pilots progressant a poc a poc. Els dos espanyols s'han sincronitzat per canviar pneumàtics, i Zhou ho feia una volta més tard.

Hamilton amenaçava a Pérez amb un gran ritme, fins que finalment l'ha avançat a la volta 45. Leclerc, per la seva banda, entrava a box en veure's retingut darrere Norris. Una volta més tard, Vettel, Bottas i Norris feien el mateix. També Pérez entrava a canviar gomes. Hamilton també entrava, queixant-se, al·legant que els seus pneumàtics estaven bé.

Tot estava en calma fins que Norris s'ha quedat sense potència al mig de la pista, provocant un Virtual Safety Car que han aprofitat Alonso, Gasly, Sainz abans que es convertís en Safety Car.

Abans de la rellançada, Ocon davant d'Alonso amb rodes més joves, i Vettel per davant. Alpine demanava al francès que no lluités amb l’asturiài que el deixies passar, però Ocon no acabava de confirmar el missatge. Tot i això, ambdós han aconseguit avançar l'alemany que ha començat a caure cap enrere a causa de les gomes medies, i Alonso ha passat al francès. Posteriorment, l'asturià feia el mateix sobre Bottas per l'exterior.

Per davant, Sainz provava d'atacar a Pérez sense DRS, amb Leclerc enganxat just al darrere, i després de poques voltes, finalment ha passat al davant. Era el torn del monegasc, que passava fàcil, amb Alonso enganxant-se també al mexicà i consolidant l'avançament.

Verstappen també arribava per darrere amb un doble avançament sobre Ocon i Bottas. Passava també el seu company d'equip, tot i que a la ràdio asseguraven al mexicà que si acabaven la cursa just, canviarien la posició, pensant en el campionat. Per la seva banda, Leclerc demanava el mateix a Ferrari. Però el canvi no s'ha produït en cap dels dos equips.

Amb el podi dels Mercedes i Sainz, Leclerc ha acabat en la quarta posició per davant d’Alonso. Verstappen ha arribat just darrere, sense canviar el lloc amb Pérez, per uns motius que l’holandès ha dit per ràdio que ja va explicar a l’equip. Tancant els punts, Ocon, Bottas i Stroll, que finalment ha acabat per davant del seu company d’equip, que ha pogut salvar els mobles tot i la mala estratègia de pneumàtics. Més enrere Zhou, Gasly, Albon i Latifi i Tsunoda tancant el Gran Premi.

S'acosta, després d'aquesta cursa, l'última prova de F1 de la temporada, a Abu Dhabi, el cap de setmana del 18 al 20 de novembre.