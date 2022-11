Kevin Magnussen ha mantingut la primera posició de la Cursa a l’Sprint del Gran Premi de Brasil després de l'espectacular Pole Position que va aconseguir per a Haas en la caòtica classificació del divendres. Després d'una bandera vermella causada per Russell, va arribar la pluja, que va impedir a la resta de pilots millorar el temps que havia marcat Magnussen amb la pista encara seca. Però, així és la Fórmula 1, i el danès sortia primer, aprofitant l'avantatge de les seves gomes toves davant els medis de Verstappen, que s'ha vist obligat a protegir-se de Russell.

Però la batalla al capdavant ha quedat eclipsada amb el toc d'Alonso amb el seu company d'equip a la corba 4. Ocon buscava mantenir l'anterior, i l'asturià provava el mateix per l'exterior, passant per sobre el piano. Però l'espanyol ha tocat la roda del seu company que ha mantingut la posició. En un segon intent d'Alonso, aquest cop a la recta, els dos companys han tornat a tenir contacte, fent volar una peça de l'aleró davanter de l'asturià, fet que l'ha obligat a entrar a box.

De nou al davant, Magnussen prenia dècimes d'avantatge mentre Russell atacava Verstappen amb pneumàtics medis mentre Sainz, per la seva banda, aconseguia avançar a Norris. Verstappen, però, no ha trigat a avançar a Magnussen a final de la recta, uns instants abans de l'activació del DRS per part de direcció de cursa.

Russell també passava el Haas, i Sainz feia el mateix per l'interior de la corba 4, amb el danès sense oposar resistència, per tal de centrar-se a perdre el menor nombre de posicions amb els seus rivals directes.

Per la part del darrere, Schumacher, guanyava set posicions mentre que es lliurava una nova batalla de companys d'equip.

Stroll es movia al final de la recta, obligant a Sebastian Vettel a posar les rodes per l'herba, en un intent de l'alemany per guanyar la posició per l'interior. L'alemany ha mantingut el peu a l'accelerador responent amb un 'OK' per la ràdio a l'arriscada acció del canadenc, que li costaria 10 segons de penalització. No obstant això, a la recta, Vettel s'ha posat davant, i en unes voltes ha passat a Ocon, que perdia velocitat amb un forat en el seu monoplaça pel toc amb Alonso, que afectava clarament el rendiment de l'Alpine.

De nou a la lluita al capdavant, els pneumàtics de Verstappen no funcionaven com esperava Red Bull, i Russell provava l'avançament a la recta. Però l'holandès es defensava tapant l'interior i allargant la frenada. De nou es repetia l'acció i de nou aguantava el Red Bull que prenia una volta d'aire amb una bandera groga que ha desactivat la segona zona del DRS a causa d'una virolla d'Albon que l'ha deixat fora de la cursa. Però Verstappen cometia un error, passant-se de frenada abans d'entrar a la recta. El Mercedes no ha perdonat, i ha provat d'avançar l'holandès per l'interior. De nou Verstappen protegia bé, però la velocitat de Hamilton li han permès consolidar la primera posició.

Aquesta lluita s'ha repetit amb dos nous actors, Hamilton i Sainz. El Ferrari, però, n'ha sortit més ben parat, en aconseguir entrar a la zona de DRS de Verstappen, que comunicava per la ràdio, haver passat per sobre d'alguna peça solta a la pista. Sainz finalment ha provat un avançament molt agressiu per l'interior. L'holandès, que s'ha vist superat per l'espanyol, ha topat amb la roda davantera del monoplaça de l'escuderia italiana, i ha perdut peces del seu aleró davanter. Hamilton també ha guanyat la posició al Red Bull, tancant a la perfecció la corba 12. Amb això, la superioritat de la velocitat de les Silver Arrows, i la menor degradació de l'equip alemany, ha consolidat la posició a l'inici de la recta, després que l'holandès sortís de la darrera corba amb una correcció.

Leclerc, per la seva banda, s'ha mostrat molt conservador, arribant en la sisena posició, per davant de Norris.

Magnussen finalment s'ha quedat amb l'últim punt de la Cursa Sprint en la vuitena posició, per davant de Vettel, Gasly i Ricciardo, i just darrere Schumacher. En les darreres places, Zhou, Bottas, Alonso i Tsunoda, han guanyat una posició amb la penalització d'Stroll que l'ha deixat en P17, per davant d'Ocon i Latifi.

La graella de demà, l'encapçalarà Russel, amb Hamilton també a la primera fila, a causa de la sanció de cinc posicions per a Sainz, després que Ferrari anunciés que canviava un nou component del cotxe. Per darrere, els dos Red Bull, amb Verstappen davant, tot i que Pérez ha preguntat a l'equip si podria passar al seu company pensant en els punts pel segon lloc del campionat. Just darrere, i també en esquadró, hi seran ja els dos Ferarri.