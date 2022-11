Les instal·lacions del Peralada Resort acullen des d'avui i fins divendres, la vuitena prova del circuit Santander Golf Tour, torneig de dobles, referent del golf femení a l'Estat espanyol i a Europa. El torneig comptarà amb 10 parelles, i serà la primera vegada que aquest camp acull l'esdeveniment.

La competició professional compta amb la presència d'algunes jugadores amb targeta del Ladies European Tour com ara Mireia Prat, o promeses del golf mundial com l'escocesa Louise Duncan.

La presentació del torneig va tenir lloc, aquest dimarts, en el nou celler de Peralada, amb l'assistència de Jordi Masquef, diputat d'Esports de la Diputació de Girona; Ramon Nogué, president de la Federació Catalana de Golf; Eugeni Llos, director general del Peralada Resort; Sergio Ortuño Suqué, director comercial Catalunya Santander Private Banking i Alicia Garrido, directora executiva d'Esport & Business.

Eugeni Llos, director general del Peralada Resort, ha agraït a tots la seva presència a Peralada Resort: “El nostre camp de golf és una peça bàsica del resort, i esperem que veieu el camp en unes grans condicions, i que les jugadores gaudeixin del lloc. El golf és una peça molt important per a nosaltres, i sobretot, el suport al golf femení. És una gran satisfacció que Banco Santander hagi apostat per Peralada”.

Espectacle esportiu

Ramon Nogué, president de la Federació Catalana de Golf, va agrair als presents la seva assistència i es va mostrar radiant davant la celebració de l'esdeveniment: “Agrair a Peralada Resort la seva acollida, és un camp que no només ofereix esport, i no hi ha un sol camp amb aquestes característiques. A Banco Santander i tots els patrocinadors el seu suport al golf i més en aquests moments de suport al golf femení. Tindrem un gran torneig aquesta setmana, i esperem que gaudim d´un gran espectacle esportiu, i desitjar el millor a les jugadores catalanes Mireia Prat i Carolina González que competeixen aquesta setmana”.

Sergio Ortuño, director comercial a Catalunya de Santander Private Banking, va donar les gràcies “a Peralada Golf, per acollir-nos per primera vegada en aquest lloc tan espectacular com és el Celler Peralada”, i va recordar que “demà tindrem el plaer que els nostres clients gaudeixin d'una magnífica jornada de Pro-Am amb les grans jugadores que han vingut al torneig, moltíssimes gràcies per la vostra professionalitat, simpatia i proximitat”.

Alicia Garrido, directora executiva d'Esport & Business i directora del circuit, va agrair la col·laboració de tots els patrocinadors i col·laboradors, així com el suport mediàtic amb què compta el circuit. Així mateix, ha recordat que la jornada PRO AM se celebrarà demà dimarts, i que, dimecres i dijous, es disputarà el torneig de dobles en format greensome durant la primera jornada, i millor bola la segona. A més, el torneig compta amb dos premis especials, a la millor celebració i la parella millor conjuntada. Alhora, ha recordat que la jornada Pro-Am se celebrarà demà dimecres, i que, dijous, divendres i dissabte, competiran per aconseguir alçar-se amb el cinquè trofeu de la temporada. L'acció benèfica d'aquest any va a càrrec de la Fundació Fundela.

Per últim, Jordi Masquef, diputat d'Esports de la Diputació de Girona destacava que “la Costa Brava és una destinació turística de golf de primer ordre, comptem amb grans camps de golf i intentem promoure la pràctica d'aquest esport, tenim prop de 30 accions de promoció actives per dir que el golf és un gran producte turístic. Ens hem recuperat i ja estem en xifres de green fees superiors al 2019. Esperem tenir una gran setmana i que gaudiu d'aquest territori”.

Aquest dimecres, se celebra la jornada Pro-Am, on s'espera una bona participació abans de l'inici de la competició, que té lloc entre dijous i divendres.